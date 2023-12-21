Модульбанк признали лучшим банком года для продавцов на маркетплейсах по итогам года

В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для работы с торговой выручкой на маркетплейсах. Он также предлагает клиентам расчеты в иностранной валюте и вывод прибыли с маркетплейсов на личный счёт без ограничений и комиссий. В перечне услуг банка есть и нефинансовые услуги, например, бесплатные сервисы для управления магазинами и аналитика.