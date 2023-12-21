Модульбанк признали лучшим банком года для продавцов на маркетплейсах по итогам года

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В первую очередь, маркетплейсы должны регулярно проверять профили продавцов и товары, чтобы предотвратить мошенничество и продажу подделок. Они также должны разработать четкую политику по разрешению споров и возврату товаров. Интерфейс должен быть интуитивно понятным. Кроме того, необходимо постоянно расширять ассортимент товаров, пишет gorod55.ru.
Очень важной для развития маркетплейсов является банковская поддержка. Например, Модульбанк, получивший всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS 2023 года как лучший банк для продавцов на маркетплейсах.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что признание профессионального сообщества даёт банку силы для дальнейшего развития. Банк планирует выпускать новые продукты и сервисы, которые изменили бы рынок.
В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для работы с торговой выручкой на маркетплейсах. Он также предлагает клиентам расчеты в иностранной валюте и вывод прибыли с маркетплейсов на личный счёт без ограничений и комиссий. В перечне услуг банка есть и нефинансовые услуги, например, бесплатные сервисы для управления магазинами и аналитика.
Эксперты отмечают, что сотрудничество банков и электронных торговых площадкок приносит выгоду обеим сторонам. Важным его аспектом является и то, что оно открывает новые перспективы для развития электронной торговли в нашей стране.