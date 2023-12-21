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В Тобольске задержали мигранта с крупной партией наркотиков

Мигранту грозят 20 лет тюрьмы за наркоторговлю в Тюменской области

21 декабря 2023, 05:21
Фото: 1MI

В Тобольске задержали мигранта с крупной партией наркотиков

38-летнего гражданина одной из бывших советских республик задержали в микрорайоне 7А в Тобольске. У мужчины изъяли несколько сотен свертков.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили 28 свертков с запрещенными веществами, еще два свертка нашли в тайниках, которые он успел оборудовать.

Обыск прошел и в его арендованной квартире: там нашли еще 220 свертков, которые он хранил под раковиной.

Мужчина занялся распространением веществ с целью заработка. Сообщников он нашел в интернете, они направили ему координаты схрона партии. В его обязанности входило оборудование тайников с последующими фотоотчетами.

Экспертиза установила, что мужчина пытался распространить героин и метадон, общий вес которых составил более 60 граммов. Наркоторговцу грозят до 20 лет лишения свободы, расследование дела продолжается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме задержали молодого человека, хранившего дома более 100 граммов гашиша. Он планировал распространять наркотики на территории Тюмени.

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#Происшествия#Тюменская область#Мигранты#Тобольск#Задержание#Наркотики#Наркодилеры#Наркопреступления#Любовь Селезнева
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