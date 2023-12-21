Мигранту грозят 20 лет тюрьмы за наркоторговлю в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В ходе досмотра у задержанного обнаружили 28 свертков с запрещенными веществами, еще два свертка нашли в тайниках, которые он успел оборудовать.
Обыск прошел и в его арендованной квартире: там нашли еще 220 свертков, которые он хранил под раковиной.
Мужчина занялся распространением веществ с целью заработка. Сообщников он нашел в интернете, они направили ему координаты схрона партии. В его обязанности входило оборудование тайников с последующими фотоотчетами.
Экспертиза установила, что мужчина пытался распространить героин и метадон, общий вес которых составил более 60 граммов. Наркоторговцу грозят до 20 лет лишения свободы, расследование дела продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме задержали молодого человека, хранившего дома более 100 граммов гашиша. Он планировал распространять наркотики на территории Тюмени.