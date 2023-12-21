Более 100 детей сняли с поезда «Тюмень-Адлер» и отправили в больницу в Саратове

Posted Вчера, 23:04
Published Вчера, 23:04
Modified Вчера, 23:19
Updated Вчера, 23:19
Информация о случившемся поступила вечером 20 декабря. По словам губернатора, в поезде в сопровождении взрослых едут 125 детей.
У одного из детей поднялась температура, было решено обратиться за помощью к медикам.
«Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», — сообщил Бусаргин.
По его словам, учреждение полностью готово к приему пациентов, ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.