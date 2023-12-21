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Posted Вчера, 23:04

Published Вчера, 23:04

Modified Вчера, 23:19

Updated Вчера, 23:19

Более 100 детей сняли с поезда «Тюмень-Адлер» и отправили в больницу в Саратове

Более 100 детей сняли с поезда «Тюмень-Адлер» и отправили в больницу в Саратове

20 декабря 2023, 23:04
Фото: Midjourney
Дети возвращались из лагеря через Саратовскую область, в дороге у одного из них повысилась температура, сообщил глава региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Информация о случившемся поступила вечером 20 декабря. По словам губернатора, в поезде в сопровождении взрослых едут 125 детей.

У одного из детей поднялась температура, было решено обратиться за помощью к медикам.

«Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», — сообщил Бусаргин.

По его словам, учреждение полностью готово к приему пациентов, ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

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