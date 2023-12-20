Вторая женщина будет участвовать в гонке за президентское кресло

Тищенко также выступает за поддержку и развитие социальной и образовательной политики внутри России, поскольку считает, что страна нуждается в социально ориентированным режиме управления при равном доступе к ресурсам. Основной упор образования должен сместиться на развитие личности. Для своей предвыборной кампании политик выбрала довольно нестандартный слоган: «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».