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Вторая женщина будет участвовать в гонке за президентское кресло

Вторая женщина будет участвовать в гонке за президентское кресло

20 декабря 2023, 19:15
Фото: aetishchenko.ru
ЦИК России получил уведомление от инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Александры Тищенко. Согласно уведомлению собрание состоится 24 декабря в Москве.

Законодательство РФ о выборах предусматривает, что каждый кандидат на пост президента должен собрать минимум 500 подписей. На следующем этапе требуется получить уже 300 тыс. подписей избирателей со всей страны. Далее претендент переходит в последний тур выборов, пишет newizv.ru,

В 2023 году Александра Тищенко уже пыталась баллотироваться на пост мэра Москвы, но не прошла муниципальный фильтр. Некоторые считают ее ставленником действующей власти и что ее цель — получить голоса оппозиции. При этом ее политическая программа содержит принципы, характерные для консерватора.

Но и при таком раскладе приятно, что в выборах президента будет участвовать женщина с новым для народа лицом.

Акцент в своей политической программе Александра Тищенко делает на становление России в качестве нового центра мирового развития, соединяющего страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Тищенко также выступает за поддержку и развитие социальной и образовательной политики внутри России, поскольку считает, что страна нуждается в социально ориентированным режиме управления при равном доступе к ресурсам. Основной упор образования должен сместиться на развитие личности. Для своей предвыборной кампании политик выбрала довольно нестандартный слоган: «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».

Александра Тищенко — яркий пример человека, который сочетает общественную деятельность с работой независимого антикоррупционного эксперта при Минюсте, а также председателя родительского комитета Московского совета профсоюзов. Совместно со своим супругом она руководит торгово-производственным предприятием. Александра уже более 20 лет в браке, воспитывает троих детей.

Родилась Александра Тищенко 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. В 1999 году получила диплом Амурского государственного университета по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». В 2004 году она стала кандидатом технических наук. В 2022 году получила почетную грамоту от Министерства энергетики Российской Федерации за личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

#Общество
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