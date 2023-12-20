Сотрудничество РФ и Индии обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Темой главного мероприятия форума стало «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России». Кроме этого, участники обсудили управление транспортом, логистику и интеграцию электронной коммерции; взаимодействие фармацевтики, ИТ и новых технологий; перспективы развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса и не только, пишет rosbalt.ru.
Участники форума положительно оценили роль Индийского бизнес-альянса в продвижении интересов индийского бизнеса в России и укреплении внешнеэкономических связей между двумя государствами.
Министр московского правительства, начальник городского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин напомнил, что Индия — очень быстро развивающаяся страна. Она входит в топ-5 мировых экономик по паритету покупательной способности.
Черемин отметил и плодотворные связи между двумя странами. В уходящем году его департамент и Деловой совет по сотрудничеству с Индией организовали десятки совместных бизнес-мероприятий. В 2024-м Москва представит свои наработки за последнее десятилетие на важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели и примет участие в новой бизнес-миссии, которая пройдёт уже в январе.