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Сотрудничество РФ и Индии обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

Сотрудничество РФ и Индии обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

20 декабря 2023, 09:19
Фото: пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы
Двусторонний российско-индийский форум был организован департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Индийским бизнес-альянсом, Деловым советом по сотрудничеству с Индией и Фондом Росконгресс.

Темой главного мероприятия форума стало «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России». Кроме этого, участники обсудили управление транспортом, логистику и интеграцию электронной коммерции; взаимодействие фармацевтики, ИТ и новых технологий; перспективы развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса и не только, пишет rosbalt.ru.

Участники форума положительно оценили роль Индийского бизнес-альянса в продвижении интересов индийского бизнеса в России и укреплении внешнеэкономических связей между двумя государствами.

Министр московского правительства, начальник городского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин напомнил, что Индия — очень быстро развивающаяся страна. Она входит в топ-5 мировых экономик по паритету покупательной способности.

Черемин отметил и плодотворные связи между двумя странами. В уходящем году его департамент и Деловой совет по сотрудничеству с Индией организовали десятки совместных бизнес-мероприятий. В 2024-м Москва представит свои наработки за последнее десятилетие на важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели и примет участие в новой бизнес-миссии, которая пройдёт уже в январе.

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