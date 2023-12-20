Сотрудничество РФ и Индии обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

Черемин отметил и плодотворные связи между двумя странами. В уходящем году его департамент и Деловой совет по сотрудничеству с Индией организовали десятки совместных бизнес-мероприятий. В 2024-м Москва представит свои наработки за последнее десятилетие на важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели и примет участие в новой бизнес-миссии, которая пройдёт уже в январе.