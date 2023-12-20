Обозреватель WSJ назвал президента РФ Путина геополитическим победителем года

Во время декабрьской прямой линии президент РФ заявил, что Запад дал Украине даже больше того, что обещал. За этот период наши военные уничтожили 2300 бронемашин ВСУ, из которых 747 — советские и западные танки, в том числе Leopard, AMX, Challenger 2. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины не достигли целей.