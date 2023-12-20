Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Журналист отметил, что позиция российского лидера сейчас гораздо сильнее, чем в прошлом году, передает ria.ru.
По словам обозревателя, успех Путина в этом году обусловлен неудачным контрнаступлением Киева. Кроме этого, экономика России смогла выдержать санкции Запада. При этом он отметил, что позиция Европы становится все слабее, а поддержка Киева Соединенными Штатами дала трещину.
Напомним, что в 2007 году американское издание Time признало Владимира Путина человеком года. Кроме этого, журнал многократно включал российского президента в списки 100 наиболее влиятельных персон.
По информации Financial Times, европейские и американские аналитики признают, что в конфликте с Украиной инициатива принадлежит России. В течение нескольких последних месяцев среди западных аналитиков распространилось мнение, что в российско-украинском конфликте побеждает Россия.
Во время декабрьской прямой линии президент РФ заявил, что Запад дал Украине даже больше того, что обещал. За этот период наши военные уничтожили 2300 бронемашин ВСУ, из которых 747 — советские и западные танки, в том числе Leopard, AMX, Challenger 2. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины не достигли целей.