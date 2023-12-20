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Пять человек пострадали в аварии с автобусом на тюменской трассе

автобус с людьми попал в жесткое ДТП на трассе Тюмень — Омск

20 декабря 2023, 08:28
Фото: Midjourney

Пять человек пострадали в аварии с автобусом на тюменской трассе

ДТП произошло на 219 километре трассы Тюмень — Омск в Голышмановском районе сегодня утром. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что столкнулись автобус «ПАЗ» и «Опель Астра».
Сюжет
ДТП

Предварительно установлено, что 27-летняя водитель легкового авто выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, из-за чего его отбросило в кювет.

Фото: ГИБДД Тюменской области

«ПАЗ» развозил работников одного из предприятий. В момент аварии в салоне находились только 49-летний водитель и один пассажир.

В ДТП пострадали оба водителя, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки «Опеля» 22-х и 33-х лет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в аварии на трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском погибли два человека. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.

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#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Автомобилисты#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Автобусы#Новости тюмени#Автомобили#Аварии#Любовь Селезнева
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