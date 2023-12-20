автобус с людьми попал в жесткое ДТП на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Предварительно установлено, что 27-летняя водитель легкового авто выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, из-за чего его отбросило в кювет.
«ПАЗ» развозил работников одного из предприятий. В момент аварии в салоне находились только 49-летний водитель и один пассажир.
В ДТП пострадали оба водителя, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки «Опеля» 22-х и 33-х лет. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в аварии на трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском погибли два человека. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.