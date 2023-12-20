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Диетолог назвала самое вредное для новогодней ночи блюдо

Диетолог назвала самое вредное для новогодней ночи блюдо

20 декабря 2023, 19:51
Диетолог Елена Соломатина дала комментарий NEWS.ru, в котором рассказала о правилах составления новогоднего меню. Эксперт призывает отказаться от приготовления жареного мяса или утки, вместо них выбирая курицу или нежирную рыбу. Также она советует добавить в меню как можно больше овощей.

Как сообщает NEWS.ru, оливье или селедку под шубой собеседница издания предлагает заправлять майонезом, смешанным со сметаной в соотношении 50% на 50%.

Соломатина рекомендует добавить в рацион большое количество некрахмалистых овощей, в частности, зелень. В качестве жаркого лучше вместо утки или свинины приготовить курицу на гриле в соусе из горчицы, лимонного сока, специй. Картофель как гарнир нежелателен — стоит сделать выбор в пользу разнообразных овощных салатов.

На десерт можно подать сорбет из замороженных ягод, который при добавлении в него йогурта превратится в домашнее мороженое. Также можно подать к столу муссы и пастилу без сахара в виде пирожных.

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