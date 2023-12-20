Диетолог назвала самое вредное для новогодней ночи блюдо

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Как сообщает NEWS.ru, оливье или селедку под шубой собеседница издания предлагает заправлять майонезом, смешанным со сметаной в соотношении 50% на 50%.
Соломатина рекомендует добавить в рацион большое количество некрахмалистых овощей, в частности, зелень. В качестве жаркого лучше вместо утки или свинины приготовить курицу на гриле в соусе из горчицы, лимонного сока, специй. Картофель как гарнир нежелателен — стоит сделать выбор в пользу разнообразных овощных салатов.
На десерт можно подать сорбет из замороженных ягод, который при добавлении в него йогурта превратится в домашнее мороженое. Также можно подать к столу муссы и пастилу без сахара в виде пирожных.