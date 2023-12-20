Более 15 тысяч тюменцев смогли найти работу в этом году

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Всего за аналогичный период смогли трудоустроиться 15 100 жителей региона. По большей части, работодатели нуждаются в людях «рабочих» профессий.
В Тюменской области в наиболее востребованной на данный момент сфере строительства заявлено 2 700 вакансий, а в сферах образования, госуправления и ремонта транспорта — суммарно 9 200.
Всего с начала года за помощью в поиске работы обратились 24 900 тюменцев, не считая несовершеннолетних, которые искали подработку на лето.
Ранее «Наш город» сообщал, что в что в Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%. В регионе свободных рабочих мест гораздо больше, чем потенциальных работников.