«Затишье перед бурей?»: в Тюменской области COVID-19 заболели менее 1.5 тысяч человек

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:19
По данный сайта Объясняем.рф, на минувшей неделе в Тюменской области госпитализировали 131 человека. Выздоровели 1933 человека, летальных исходов нет.
Количество госпитализированных в регионе уменьшилось на 18 человек. Стоит напомнить, что на позапрошлой неделе COVID-19 унес жизни двух человек.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,9 и снизился на 11,5%», — рассказали специалисты о ситуации в стране.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Медведево с 15 декабря введен карантин по бешенству — вирусному заболеванию, возникающему после укуса больного животного.