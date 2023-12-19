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За неделю в Тюменской области коронавирусом заболели 1304 человека

«Затишье перед бурей?»: в Тюменской области COVID-19 заболели менее 1.5 тысяч человек

19 декабря 2023, 09:17
Фото: Midjourney

За неделю в Тюменской области коронавирусом заболели 1304 человека

За период с 11 по 17 декабря в Тюменской области выявлены 1304 случая заболевания COVID-19, что на 641 случай меньше, по сравнению с позапрошлой неделей.

По данный сайта Объясняем.рф, на минувшей неделе в Тюменской области госпитализировали 131 человека. Выздоровели 1933 человека, летальных исходов нет.

Количество госпитализированных в регионе уменьшилось на 18 человек. Стоит напомнить, что на позапрошлой неделе COVID-19 унес жизни двух человек.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,9 и снизился на 11,5%», — рассказали специалисты о ситуации в стране.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Медведево с 15 декабря введен карантин по бешенству — вирусному заболеванию, возникающему после укуса больного животного.

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