Внимание! В Тюмени временно отключат светофоры на перекрестке Ленина — Перекопской

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Отключения светофорных объектов планируется 20, 21 и 22 декабря с 10:00 до 18:00.
«Участников дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения», — сказано в объявлении.
Ранее в ГИБДД Тюменской области сообщили о ДТП с фурой, в которую врезалась иномарка. За рулем хэтчбека находилась девушка, которая получила права чуть более полугода назад. К тому же она оказалась пьяна.