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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Тюмени временно отключат светофоры на перекрестке Ленина — Перекопской

Внимание! В Тюмени временно отключат светофоры на перекрестке Ленина — Перекопской

19 декабря 2023, 12:42
Фото: 1MI

В Тюмени временно отключат светофоры на перекрестке Ленина — Перекопской

На время работ по переустройству светофорного объекта на перекрестке улиц Ленина — Перекопской светофоры в дневное время будут отключены. Вместо них на участок поставят регулировщика, предупреждает администрация города.

Отключения светофорных объектов планируется 20, 21 и 22 декабря с 10:00 до 18:00.

«Участников дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения», — сказано в объявлении.

Ранее в ГИБДД Тюменской области сообщили о ДТП с фурой, в которую врезалась иномарка. За рулем хэтчбека находилась девушка, которая получила права чуть более полугода назад. К тому же она оказалась пьяна.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Светофоры#Светофор
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