Влетели в большегруз: в аварии на тюменской трассе погибли два человека

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Предварительно установлено, что «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания». Удар был такой силы, что легковой автомобиль вылетел в кювет.
В ДТП погибли 27-летняя водитель и пассажир 30-35 лет, находящиеся в «Фольксвагене». Водитель фуры не пострадал.
На данный момент движение по трассе ограничено и осуществляется в реверсивном режиме. На место аварии выехал руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб водитель микроавтобуса. Он столкнулся с большегрузом.