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В аварии на тюменской трассе погибли два человека

Влетели в большегруз: в аварии на тюменской трассе погибли два человека

19 декабря 2023, 07:01
Фото: 1MI

В аварии на тюменской трассе погибли два человека

ДТП произошло на 91 километре трассы «Тюмень — Омск» под Заводоуковском. Погибли водитель и пассажир легкового авто.
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ДТП

Предварительно установлено, что «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания». Удар был такой силы, что легковой автомобиль вылетел в кювет.

В ДТП погибли 27-летняя водитель и пассажир 30-35 лет, находящиеся в «Фольксвагене». Водитель фуры не пострадал.

Фото: ГИБДД Тюменской области

На данный момент движение по трассе ограничено и осуществляется в реверсивном режиме. На место аварии выехал руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб водитель микроавтобуса. Он столкнулся с большегрузом.

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