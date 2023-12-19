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В Тюмени Toyota сбила 12-летнего школьника, переходившего дорогу в неположенном месте

В Тюмени Toyota сбила 12-летнего школьника, переходившего дорогу в неположенном месте

19 декабря 2023, 12:58
Фото: 1MI
Сегодня, 19 декабря, в Тюмени неподалеку от дома 134А по Московскому тракту произошло ДТП с участием иномарки и 12-летнего пешехода, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД ТЮменской области/телеграм

По данным ведомства, школьника сбила Toyota, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

«37-летний водитель „Тойоты“ не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль. По словам мальчика, до пешеходного перехода было далеко идти и он перешел дорогу там, где нет „зебры“», — пояснили в ведомстве.
Фото: ГИБДД ТЮменской области/телеграм

В результате столкновения с автомобилем, мальчик получил травму руки. По факту ДТП проводится проверка.

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