В Тюмени Toyota сбила 12-летнего школьника, переходившего дорогу в неположенном месте

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По данным ведомства, школьника сбила Toyota, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.
«37-летний водитель „Тойоты“ не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль. По словам мальчика, до пешеходного перехода было далеко идти и он перешел дорогу там, где нет „зебры“», — пояснили в ведомстве.
В результате столкновения с автомобилем, мальчик получил травму руки. По факту ДТП проводится проверка.