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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Тюмени поменяется схема движения популярного автобусного маршрута

В Тюмени поменяется схема движения популярного автобусного маршрута

19 декабря 2023, 09:50
Фото: 1MI
С 21 декабря в Тюмени изменится схема движения маршрута №63 «з-д Медоборудования — Тараскуль». Об этом сегодня предупредили в администрации города.
Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Со среды на линию 63-го маршрута выйдут три автобуса большого класса. Они будут курсировать по укороченной схеме от «Центрального рынка» до «Никольского» (д. Патрушева)». В обновленную схему включены остановки:

  • «Центральный рынок»,
  • «ул. Федора Достоевского (д. Патрушева)»,
  • «ул. Александра Пушкина (д. Патрушева)»,
  • «Никольский (д. Патрушева)» в прямом и обратном направлениях,
  • «Сквер Немцова» в обратном направлении.

Еще три автобуса, но меньшей вместимости продолжат ездить по привычной схеме.

Свериться с расписанием общественного транспорт жители города могут в приложении «Тюменский транспорт».

Напомним, неделей ранее в Тюмени изменилась схема движения автобусов №60. Из маршрута убрали одну остановку и добавили две, чтобы было удобно жителям новых жилых комплексов.

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#Общество#Ирина Швецова#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Автобусная остановка
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