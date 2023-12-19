В Тюмени поменяется схема движения популярного автобусного маршрута

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Со среды на линию 63-го маршрута выйдут три автобуса большого класса. Они будут курсировать по укороченной схеме от «Центрального рынка» до «Никольского» (д. Патрушева)». В обновленную схему включены остановки:
Еще три автобуса, но меньшей вместимости продолжат ездить по привычной схеме.
Свериться с расписанием общественного транспорт жители города могут в приложении «Тюменский транспорт».
Напомним, неделей ранее в Тюмени изменилась схема движения автобусов №60. Из маршрута убрали одну остановку и добавили две, чтобы было удобно жителям новых жилых комплексов.