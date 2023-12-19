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В Тюмени по улице Федюнинского откроется стрит-ритейл парк «Рыба-пила»

В Тюмени по улице Федюнинского откроется стрит-ритейл парк «Рыба-пила»

19 декабря 2023, 11:06
Фото: 1MI
В Тюмени на месте старой базы по улице Федюнинского появится стрит-ритейл парк «Рыба-пила». По замыслу застройщика — компании «Колесник», новый объект украсит ЖК «Апрель» и сделает его «дружелюбным» для жителей других районов.

Проект парка находится на согласовании, работы по ее строительству начнутся в следующем году, пишет «Тюменская линия», ссылаясь на руководство компании.

«Главная задача — открыть доступ к жилому комплексу „Апрель“. Благодаря такому развитию территория претерпит визуальное и функциональное преобразование, создав более дружелюбную и гостеприимную среду для местных жителей, гостей и жителей других районов Тюмени», — пояснил гендиректор фирмы Сергей Колесник.

Отметим, стрит-ритейл парк — это единое пространство для торговли, общепита и услуг. Так, в тюменской «Рыбе-пиле» появятся зоны для кафе, торговые и офисные помещения.

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