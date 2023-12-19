В Тюмени по улице Федюнинского откроется стрит-ритейл парк «Рыба-пила»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Проект парка находится на согласовании, работы по ее строительству начнутся в следующем году, пишет «Тюменская линия», ссылаясь на руководство компании.
«Главная задача — открыть доступ к жилому комплексу „Апрель“. Благодаря такому развитию территория претерпит визуальное и функциональное преобразование, создав более дружелюбную и гостеприимную среду для местных жителей, гостей и жителей других районов Тюмени», — пояснил гендиректор фирмы Сергей Колесник.
Отметим, стрит-ритейл парк — это единое пространство для торговли, общепита и услуг. Так, в тюменской «Рыбе-пиле» появятся зоны для кафе, торговые и офисные помещения.