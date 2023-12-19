В Тюмень на Губернаторскую елку приехали со всего региона 900 талантливых детей

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В мероприятии участвовали ребята от 10 до 13 лет из всех 26 муниципальных районов региона. Это дети, отличившиеся в учебе, творчестве или спорте, а также ребята из подшефного Краснодона, дети участников СВО.
«Губернаторская елка является мерой поощрения детей за успехи в учебной или общественной деятельности. Это и победители предметных олимпиад, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, научных и технических конкурсов, лидеры и активисты патриотических движений и молодежных общественных организаций, — отметили в депспорта региона.
В этом году для ребят была предусмотрена очень насыщенная интерактивная программа, мастер-классы, праздничный спектакль и традиционные сладкие подарки.
Стоит отметить, в Тюменской области поддержке талантливых детей и молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.