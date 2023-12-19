В ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб человек

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В ГИБДД Тюменской области сообщают, что в аварии погиб водитель микроавтобуса — уроженец Башкортостана. В автомобиле он был один.
Предварительно установлено, что мужчина уснул за рулем, вследствие чего выехал на встречную полосу.
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, движение по трассе не ограничено.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе в Тюменской области погиб водитель бензовоза. Автомобиль вынесло на встречную полосу, из-за чего он столкнулся с другим большегрузом.