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На трассе в Тюменской области произошла смертельная авария

В ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб человек

19 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI

На трассе в Тюменской области произошла смертельная авария

Авария произошла на 374 километре дороги в Уватском районе. Столкнулись микроавтобус «Пежо» и большегруз.
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Тюменской области сообщают, что в аварии погиб водитель микроавтобуса — уроженец Башкортостана. В автомобиле он был один.

Предварительно установлено, что мужчина уснул за рулем, вследствие чего выехал на встречную полосу.

Фото: ГИБДД Тюменской обалсти

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, движение по трассе не ограничено.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе в Тюменской области погиб водитель бензовоза. Автомобиль вынесло на встречную полосу, из-за чего он столкнулся с другим большегрузом.

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#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Авария#Погибшие#Аварии#Любовь Селезнева
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