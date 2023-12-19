В 2023 году премия РАПК собрала рекордное количество участников

Он отметил, что для создания текстов и изображений для агитационной работы теперь задействуется искусственный интеллект и выстраиваются метавселенные. Посредством применения современных решений политтехнологи могут вести деятельность в таких областях, в которых еще совсем недавно агитация считалась невозможной. «Стоит сказать, что отечественный рынок политического консалтинга занимает лидирующие позиции в мире по такому значению, как инновационность и технологичность избирательных кампаний», — подытожил Казанков. Об этом информирует 56orb.ru.