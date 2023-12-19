В 2023 году премия РАПК собрала рекордное количество участников

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Члены правления ассоциации рассказали, что на 16 номинаций премии в этом году подали заявки 100 человек. Это рекорд для года без федеральных выборов.
Подводя итоги премии, можно сказать, что выросло количество специалистов, пришедших в профессию недавно, а также увеличился объем цифровых решений, применяемых на выборах. Об этом заявил президент РАПК Григорий Казанков.
Он отметил, что для создания текстов и изображений для агитационной работы теперь задействуется искусственный интеллект и выстраиваются метавселенные. Посредством применения современных решений политтехнологи могут вести деятельность в таких областях, в которых еще совсем недавно агитация считалась невозможной. «Стоит сказать, что отечественный рынок политического консалтинга занимает лидирующие позиции в мире по такому значению, как инновационность и технологичность избирательных кампаний», — подытожил Казанков. Об этом информирует 56orb.ru.
На тематических панелях, которые состоялись в ходе мероприятия, затрагивались самые острые вопросы сферы: цифровизация предвыборных штабов, удаленное электронное голосование и задействование ИИ в электоральных процессах. Их участниками стали молодые специалисты и известные лидеры профсообщества.
В этом году в номинации «Лучшее событие кампании» премия РАПК «Выбор» досталась проекту «Памятник В. В. Жириновскому и первомайский митинг в метавселенной игры „Майнкрафт“. Победителем в номинации „Лучший контент агитационных материалов в интернете“ стала работа „Контент интернет-кампании на выборах губернатора Смоленской области“.
Нейросеть «Жириновский» лидировала среди вирусных проектов сезона, а почетная премия РАПК «За вклад в развитие и популяризацию профессии» досталась проректору РАНХиГС и соавтору инновационной идеологемы «Пентабазис» Андрею Полосину.
Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства Actor и член РАПК, подчеркнул, что премия имеет большое значение для ознакомления с проектами специалистов отрасли и инструментами, используемыми ими.
Информационную поддержку премии обеспечил медиахолдинг 1MI.