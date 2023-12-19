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Тюменец подал в суд на автосалон и продавца за неправильный договор

Тюменец взыскал с автосалона и продавца крупную сумму за неправильный договор

19 декабря 2023, 03:28
Фото: Midjourney

Тюменец подал в суд на автосалон и продавца за неправильный договор

Ишимский районный рассмотрел иск покупателя автомобиля к продавцу и автосалону, выступающему посредником. Мужчина купил б/у машину, но в договоре не было указано, что у нее есть существенные недостатки.
Сюжет
Суд

Недостатки тюменец выявил во время пользования автомобилем, но в договоре о них не было ни слова. В связи с этим, мужчина обратился в суд.

Ни продавец, ни представители автосалона на заседание не явились, но активно отстаивали свою правоту, подавая письменные заявления.

Суд удовлетворил требования обманутого покупателя и расторгнул договор купли-продажи. С автосалона взыскали 10 тысяч агентского вознаграждения, 190 тысяч дополнительной выгоды агента, 96 тысяч неустойки, 10 тысяч морального вреда, 153 тысячи штрафа и 15 тысяч за юридические услуги.

С продавца же взыскали денежную сумму в размере 680 тысяч рублей и 15 тысяч за юридические услуги.

Ранее «Наш город» сообщал что тюменка на протяжении 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье. Когда дом признали аварийным, она получила 2.1 миллиона рублей компенсации, но на покупку нового жилья денег ей не хватило.

Тюменские чиновники перешли на отечественные автомобили
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#Общество#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Тюменцы#Автомобили#Компенсации#Ишимский район#Компенсация морального вреда#Авто#Любовь Селезнева
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