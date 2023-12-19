Тюменец взыскал с автосалона и продавца крупную сумму за неправильный договор

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Недостатки тюменец выявил во время пользования автомобилем, но в договоре о них не было ни слова. В связи с этим, мужчина обратился в суд.
Ни продавец, ни представители автосалона на заседание не явились, но активно отстаивали свою правоту, подавая письменные заявления.
Суд удовлетворил требования обманутого покупателя и расторгнул договор купли-продажи. С автосалона взыскали 10 тысяч агентского вознаграждения, 190 тысяч дополнительной выгоды агента, 96 тысяч неустойки, 10 тысяч морального вреда, 153 тысячи штрафа и 15 тысяч за юридические услуги.
С продавца же взыскали денежную сумму в размере 680 тысяч рублей и 15 тысяч за юридические услуги.
Ранее «Наш город» сообщал что тюменка на протяжении 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье. Когда дом признали аварийным, она получила 2.1 миллиона рублей компенсации, но на покупку нового жилья денег ей не хватило.