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Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил необычный подарок от Владимира Путина

Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил необычный подарок от Владимира Путина

19 декабря 2023, 18:55
Фото: russia.riamediabank.ru
Новогоднюю открытку с поздравлением и подписью президента РФ Владимира Путина получил трехмиллионный гость международной выставки-форума «Россия» 19 декабря. Обладателем подарка стал житель Барнаула Алексей Козырев, который посетил выставку с супругой.

Открытку с поздравлением президент РФ Владимир Путин подписал в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 на ВДНХ в Москве, пишет ria.ru.

Как рассказал Алексей Козырев, открытку он поставит дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что в России все возможно и мечты сбываются.

Для Алексея и его семьи в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении» была организована специальная экскурсия, где ему был вручен сертификат на поездку на космодром Восточный. Сертификатом предусмотрена компенсация проезда и проживания в путешествии не только для его обладателя, но и для членов его семьи. Организаторы путешествия — АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Представители Минстроя РФ также поздравили трехмиллионного посетителя выставки и отметили, что космодром Восточный — один из самых красивых объектов, построенных в РФ.

В первых числах декабря двухмиллионный гость выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани в подарок получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября миллионным гостем стала Светлана Сулейманова из Пензы, семья которой получила билеты на балет «Щелкунчик» и возможность посетить Москву.

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