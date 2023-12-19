Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил необычный подарок от Владимира Путина

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Открытку с поздравлением президент РФ Владимир Путин подписал в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 на ВДНХ в Москве, пишет ria.ru.
Как рассказал Алексей Козырев, открытку он поставит дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что в России все возможно и мечты сбываются.
Для Алексея и его семьи в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении» была организована специальная экскурсия, где ему был вручен сертификат на поездку на космодром Восточный. Сертификатом предусмотрена компенсация проезда и проживания в путешествии не только для его обладателя, но и для членов его семьи. Организаторы путешествия — АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Представители Минстроя РФ также поздравили трехмиллионного посетителя выставки и отметили, что космодром Восточный — один из самых красивых объектов, построенных в РФ.
В первых числах декабря двухмиллионный гость выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани в подарок получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября миллионным гостем стала Светлана Сулейманова из Пензы, семья которой получила билеты на балет «Щелкунчик» и возможность посетить Москву.