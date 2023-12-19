Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил необычный подарок от Владимира Путина

Для Алексея и его семьи в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении» была организована специальная экскурсия, где ему был вручен сертификат на поездку на космодром Восточный. Сертификатом предусмотрена компенсация проезда и проживания в путешествии не только для его обладателя, но и для членов его семьи. Организаторы путешествия — АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.