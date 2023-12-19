Пьяная 24-летняя тюменка на Hyundai Getz врезалась в большегруз с фурой

В результате столкновения с большегрузом пострадала 47-летняя пассажирка легковушки. На сегодня уже известно, что девушка из Hyundai Getz получила водительские права в другом регионе и это уже не первое ее нарушение ПДД. Ранее она проигнорировала требование знака.