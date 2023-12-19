Пьяная 24-летняя тюменка на Hyundai Getz врезалась в большегруз с фурой

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Хэтчбек въехал в фуру с полуприцепом, когда тот стоял у светофора.
«Легковым автомобилем управляла 24-летняя автомобилистка, ее стаж за рулем всего семь месяцев. Показания содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе при освидетельствовании девушки на алкотестере составили 1,30 мг на литр», — отметили в ведомстве.
В результате столкновения с большегрузом пострадала 47-летняя пассажирка легковушки. На сегодня уже известно, что девушка из Hyundai Getz получила водительские права в другом регионе и это уже не первое ее нарушение ПДД. Ранее она проигнорировала требование знака.