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Пьяная 24-летняя тюменка на Hyundai Getz врезалась в большегруз с фурой

Пьяная 24-летняя тюменка на Hyundai Getz врезалась в большегруз с фурой

19 декабря 2023, 12:24
Фото: 1MI
Накануне ночью на 317 км трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с большегрузом «ДАФ» и Hyundai Getz. За рулем легкового автомобиля находилась 24-летняя девушка, которая на тот момент была пьяна, сообщает пресс-служба Тюменской Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП
ДТП на трассе Екатеринбург — ТюменьДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
ДТП на трассе Екатеринбург — ТюменьДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
ДТП на трассе Екатеринбург — ТюменьДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

Хэтчбек въехал в фуру с полуприцепом, когда тот стоял у светофора.

«Легковым автомобилем управляла 24-летняя автомобилистка, ее стаж за рулем всего семь месяцев. Показания содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе при освидетельствовании девушки на алкотестере составили 1,30 мг на литр», — отметили в ведомстве.

В результате столкновения с большегрузом пострадала 47-летняя пассажирка легковушки. На сегодня уже известно, что девушка из Hyundai Getz получила водительские права в другом регионе и это уже не первое ее нарушение ПДД. Ранее она проигнорировала требование знака.

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#Происшествия#Ирина Швецова#ДТП#Авария на дороге
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