Новым директором тюменского Агентства инфраструктурного развития стал Антон Ермолаев

До недавнего времени Ермолаев работал директором «Тюменского Технопарка». 32-летний чиновник начала свою трудовую карьеру в 2013 году — сразу после окончания Тюменского госуниверситета. В его резюме — опыт работы в госучреждениях и коммерческих компаниях.