nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Новым директором тюменского Агентства инфраструктурного развития стал Антон Ермолаев

Новым директором тюменского Агентства инфраструктурного развития стал Антон Ермолаев

19 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI
На должность руководителя Агентства инфраструктурного развития Тюменской области назначен Антон Ермолаев. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в Инвестагентстве региона.
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области/телеграм

До недавнего времени Ермолаев работал директором «Тюменского Технопарка». 32-летний чиновник начала свою трудовую карьеру в 2013 году — сразу после окончания Тюменского госуниверситета. В его резюме — опыт работы в госучреждениях и коммерческих компаниях.

В 2018 году ему, после успешной защиты диссертации, ученый совет присвоил звание кандидата технических наук.

Ранее он занимал должность директора «Тюменского Технопарка». Антон Николаевич Ермолаев родился 3 ноября 1991 года. В 2013 году он окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет и в 2018 году успешно защитил диссертацию, получив степень кандидата технических наук.

Напомним, недавно с должности главы областного департамента инвестиций уволился Антон Машуков. В настоящее время он занимается частным бизнесом, для этого экс-чиновник уже оформил ИП.

«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД
Узнать подробнее
Читайте также:
На должность начальника УМВД Тюменской области назначен полковник Александр СмирновСтало известно, кого назначили председателем Омутинского районного судаКресло военкома Тюменской области занял свердловский полковник
#Общество#Ирина Швецова#Назначения#Инвестиционное агентство Тюменской области#Новые назначения#Назначение
Подпишитесь
«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить
Сегодня, 08:42
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки
Сегодня, 08:29
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни
Сегодня, 10:23