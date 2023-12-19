Новым директором тюменского Агентства инфраструктурного развития стал Антон Ермолаев

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
До недавнего времени Ермолаев работал директором «Тюменского Технопарка». 32-летний чиновник начала свою трудовую карьеру в 2013 году — сразу после окончания Тюменского госуниверситета. В его резюме — опыт работы в госучреждениях и коммерческих компаниях.
В 2018 году ему, после успешной защиты диссертации, ученый совет присвоил звание кандидата технических наук.
Ранее он занимал должность директора «Тюменского Технопарка». Антон Николаевич Ермолаев родился 3 ноября 1991 года. В 2013 году он окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет и в 2018 году успешно защитил диссертацию, получив степень кандидата технических наук.
Напомним, недавно с должности главы областного департамента инвестиций уволился Антон Машуков. В настоящее время он занимается частным бизнесом, для этого экс-чиновник уже оформил ИП.