Невнимательный водитель отправится в тюрьму за смерть человека на тюменской трассе

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Published Сегодня, 06:37
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ДТП произошло утром 23 июля 2023 года. В тот день мужчина находился за рулем туристического автобуса Mercedes Tourismo RHD-L и направлялся в Тюмень по трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск».
Проезжая 447 километр дороги, водитель не учел погодные условия и ехал с той скоростью, которая не позволила бы ему в полной мере контролировать движение транспорта.
Выехав на встречную полосу, автобус столкнулся с автомобилем, движущимся по встречной полосе. В результате аварии водитель встречного авто получил тяжелые травмы, от которых позже скончался.
В зале суда подсудимый полностью признал вину. Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии-поселении, а также лишили водительских прав на 2 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени маршрутка сбила женщину с коляской. Малыш получил травму головы.