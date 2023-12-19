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В Тюменской области вынесли приговор водителю, по вине которого погиб человек

Невнимательный водитель отправится в тюрьму за смерть человека на тюменской трассе

19 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI

В Тюменской области вынесли приговор водителю, по вине которого погиб человек

Уватский районный суд вынес приговор 27-летнему гражданину Узбекистана. Мужчина стал виновником аварии, в результате которой погиб человек.
Сюжет
ДТП

ДТП произошло утром 23 июля 2023 года. В тот день мужчина находился за рулем туристического автобуса Mercedes Tourismo RHD-L и направлялся в Тюмень по трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск».

Проезжая 447 километр дороги, водитель не учел погодные условия и ехал с той скоростью, которая не позволила бы ему в полной мере контролировать движение транспорта.

Выехав на встречную полосу, автобус столкнулся с автомобилем, движущимся по встречной полосе. В результате аварии водитель встречного авто получил тяжелые травмы, от которых позже скончался.

В зале суда подсудимый полностью признал вину. Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии-поселении, а также лишили водительских прав на 2 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени маршрутка сбила женщину с коляской. Малыш получил травму головы.

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