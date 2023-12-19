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На юге Тюменской области потеплеет до -4

На юге Тюменской области потеплеет до -4

19 декабря 2023, 01:02
Фото: 1MI
В Тюменскую область пришло тепло. Сегодня синоптики обещают максимальную дневную температуру воздуха -4…-9, ночью столбики термометров не опустятся ниже -7….-12. В течение дня ожидается снег, скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 19 декабря синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 2 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -10…-11, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -10.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 42 минуты.

В Тобольске 19 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, южный ветер до 2,5 м/с. Утром и днем термометры покажут -8…-10, в темное время суток температура воздуха составит -10…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:36 продолжительность дня 6 часов 25 минут.

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В Ялуторовске вторник, 19 декабря, ожидается пасмурным. В течение дня вероятны осадки в виде снега, ветер южный до 3,2 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -10…-11, в вечерние и ночные часы термометры покажут -12…-13.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 48 минут.

В Заводоуковске 19 декабря в течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер южный до 2,8 м/с, Утром и днем температура воздуха составит -9…-11 днем и до -11…-12 вечернее время суток.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 50 минут.

В Ишиме во вторник, 19 декабря, будет пасмурно. В течение дня ожидается небольшой снег, юго-западный ветер до 2,9 м/с. Утром температура воздуха составит -5…-7, в течение дня похолодает до -8…-10. В темное время суток термометры покажут -11…-10.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:50, закат в 15:46 продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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