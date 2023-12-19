Итоги дня в Тюмени: умер экс-декан ТюмГУ, брендовый аксессуар губернатора, набережная

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
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Updated Сегодня, 16:21
Скончался известный тюменец Константин Гурьев — писатель, бывший декан истфака Тюменского государственного университета, экс-ведущий телеканала «Ладья».
Последние годы Константин Мстиславович посвятил писательству. Он автор нескольких художественно исторических романов, которые издавались как в нашей стране, так и за рубежом.
Строительство набережной на Лесобазе не планируется. Так администрация Тюмени ответила на обращения горожан, которые предлагали благоустроить береговую линию района. Вместо набережной — между озером Кривым и прудом Чистым обустроят парк.
«Основной причиной отказа от строительства набережной стала необходимость сохранить водные ресурсы и гидротехнические сооружения, которые обеспечивают работу ТЭЦ-1», — пояснили в мэрии Тюмени.
Дорогой аксессуар глава Александр Моор надел на заседание по перебоям электроснабжения в тюменских коттеджных поселках.
Оправа с палладиевой отделкой и с деталями из 24-каратного золота изготовлена брендом Fred Samoa, ее стоимость 37 тыс. рублей.
На должность руководителя Агентства инфраструктурного развития Тюменской области назначен 34-летний Антон Ермолаев.
До недавнего времени он работал директором «Тюменского Технопарка». Чиновник начал свою трудовую карьеру в 2013 году — сразу после окончания Тюменского госуниверситета. В его резюме — опыт работы в госучреждениях и коммерческих компаниях.
Квартал деревянной архитектуры с постройкам в дореволюционном стиле расположится на левом берегу Туры в периметре улиц Ангарской — Большой Заречной — Щербакова — Береговой.
Территория, по планам городским властей, станет еще одной зоной притяжения для туристов.