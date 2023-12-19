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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Итоги дня в Тюмени: умер экс-декан ТюмГУ, брендовый аксессуар губернатора, набережная

Итоги дня в Тюмени: умер экс-декан ТюмГУ, брендовый аксессуар губернатора, набережная

19 декабря 2023, 16:19
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 19 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Умер тюменский писатель и историк Константин Гурьев

Скончался известный тюменец Константин Гурьев — писатель, бывший декан истфака Тюменского государственного университета, экс-ведущий телеканала «Ладья».

Последние годы Константин Мстиславович посвятил писательству. Он автор нескольких художественно исторических романов, которые издавались как в нашей стране, так и за рубежом.

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Власти Тюмени ответили отказом на просьбу горожан сделать набережную на Лесобазе

Строительство набережной на Лесобазе не планируется. Так администрация Тюмени ответила на обращения горожан, которые предлагали благоустроить береговую линию района. Вместо набережной — между озером Кривым и прудом Чистым обустроят парк.

«Основной причиной отказа от строительства набережной стала необходимость сохранить водные ресурсы и гидротехнические сооружения, которые обеспечивают работу ТЭЦ-1», — пояснили в мэрии Тюмени.
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На тюменском губернаторе заметили очки в брендовой золотой оправе

Дорогой аксессуар глава Александр Моор надел на заседание по перебоям электроснабжения в тюменских коттеджных поселках.

Оправа с палладиевой отделкой и с деталями из 24-каратного золота изготовлена брендом Fred Samoa, ее стоимость 37 тыс. рублей.

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Тюменскому агентству инфраструктурного развития назначили нового директора

На должность руководителя Агентства инфраструктурного развития Тюменской области назначен 34-летний Антон Ермолаев.

До недавнего времени он работал директором «Тюменского Технопарка». Чиновник начал свою трудовую карьеру в 2013 году — сразу после окончания Тюменского госуниверситета. В его резюме — опыт работы в госучреждениях и коммерческих компаниях.

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В Тюмени планируют воссоздать квартал в дореволюционном стиле

Квартал деревянной архитектуры с постройкам в дореволюционном стиле расположится на левом берегу Туры в периметре улиц Ангарской — Большой Заречной — Щербакова — Береговой.

Территория, по планам городским властей, станет еще одной зоной притяжения для туристов.

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