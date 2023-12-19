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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Энергетики повысили надежность электроснабжения жителей Перевалово

Энергетики повысили надежность электроснабжения жителей Перевалово

19 декабря 2023, 11:27
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» установили новую трансформаторную подстанцию (ТП) в селе Перевалово и заменили трансформатор на действующей ТП для перераспределения нагрузки.

Проведенные работы позволили стабилизировать уровень напряжения в распределительной сети и повысить качество электроснабжения жителей улицы Гравийная и переулка Нового.

Летом в Перевалово шла активная застройка новых улиц, а с наступлением зимних морозов в условиях отсутствия газового отопления нагрузка на электрические сети выросла в несколько раз. Жители домовладений на улице Гравийная и в переулке Новом обратились в «Россети Тюмень» для организации неплановых технических мероприятий.

Чтобы привести уровень напряжения к нормативным значениям, энергетики установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и запитали от нее часть домов по улице Гравийной. Для разгрузки уже действующей ТП в переулке Новом специалисты также заменили трансформатор мощностью 400 кВА. После завершения работ энергетики замерили напряжение у потребителей, в результате чего подтвердилось, что показатели качества электроэнергии по данным улицам соответствуют ГОСТ.

«Россети Тюмень» продолжают отработку обращений от жителей частных домовладений в населенных пунктах Тюменского района. Инженеры проводят замеры напряжения и в случае выявления просадок устанавливают причины.

Напомним, энергетики в этом году отремонтировали 234 трансформаторных подстанции и 614 км ЛЭП в Тюменской области. Профилактические мероприятия прошли на территории 22 муниципальных образований, в том числе в Тюменском районе, где энергетики выполнили ремонт 42 ТП. Сверх плана проведено техобслуживание более 60 трансформаторных подстанций в Андреевском, Мальковском, Переваловском, Кулаковском, и Каменском муниципальных образованиях.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Электроснабжение#Электроэнергия#Электросети#Энергия#Энергетика#Инженер#Россети Тюмень#Анастасия Имамахметова
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