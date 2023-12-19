Энергетики повысили надежность электроснабжения жителей Перевалово

Чтобы привести уровень напряжения к нормативным значениям, энергетики установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и запитали от нее часть домов по улице Гравийной. Для разгрузки уже действующей ТП в переулке Новом специалисты также заменили трансформатор мощностью 400 кВА. После завершения работ энергетики замерили напряжение у потребителей, в результате чего подтвердилось, что показатели качества электроэнергии по данным улицам соответствуют ГОСТ.