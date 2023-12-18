Ёлочные игрушки за полмиллиона рублей продают в Тюмени

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
— Продам очень раритетный комплект винтажныx игрушек. Игрушки, выполненные в разныx формах, идеальнo подойдут для украшения такой жe винтажной елки из СССР или елок нынешнегo времени и придадут вам ностальгию пo ушедшей в прошлое эпохе, — говорится в объявлении.
Продавец также рассказал, что сам он не коллекционер, игрушки достались ему от бабушки. Самое старое новогоднее украшение из набора было выпущено в 1960-х годах, самое новое — на 20-30 лет позже. Он также сообщил, что купить раритетные вещи можно не все сразу, а поштучно.
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