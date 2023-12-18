nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Ёлочные игрушки за полмиллиона рублей продают в Тюмени

Ёлочные игрушки за полмиллиона рублей продают в Тюмени

18 декабря 2023, 11:18
Фото: 1MI
Коллекцию из 11 елочных игрушек времен СССР предприимчивый тюменец пытается продать за 650 тысяч рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на популярный сайт бесплатных объявлений.
— Продам очень раритетный комплект винтажныx игрушек. Игрушки, выполненные в разныx формах, идеальнo подойдут для украшения такой жe винтажной елки из СССР или елок нынешнегo времени и придадут вам ностальгию пo ушедшей в прошлое эпохе, — говорится в объявлении.

Продавец также рассказал, что сам он не коллекционер, игрушки достались ему от бабушки. Самое старое новогоднее украшение из набора было выпущено в 1960-х годах, самое новое — на 20-30 лет позже. Он также сообщил, что купить раритетные вещи можно не все сразу, а поштучно.

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который решил продать 10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей. Возможных покупателей он заверяет, что «купюра заговоренная, приносит счастье, здоровье и деньги».

Читайте также:
Жаркие танцы: в Тюмени в Новый год Дед Мороз и Снегурочка исполнят стриптизВ Тюмени начали работу традиционные елочные базарыВ Тобольске установят новогодние фигуры и большие елки
#Тюмень#Продажа#Новый год#Сайт объявлений#Игрушки#СССР#Елки#Украшения#Объявления#Инна Доровская#Объявление
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Сегодня, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Сегодня, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Сегодня, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Сегодня, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Сегодня, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Сегодня, 08:14