Ёлочные игрушки за полмиллиона рублей продают в Тюмени

Продавец также рассказал, что сам он не коллекционер, игрушки достались ему от бабушки. Самое старое новогоднее украшение из набора было выпущено в 1960-х годах, самое новое — на 20-30 лет позже. Он также сообщил, что купить раритетные вещи можно не все сразу, а поштучно.