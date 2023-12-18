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Published Вчера, 13:59

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Updated Сегодня, 11:11

В Тюменской области продолжается активное развитие жилищного строительства

В Тюменской области продолжается активное развитие жилищного строительства

18 декабря 2023, 13:59
Фото: 1MI
За январь–ноябрь 2023 года в Тюменской области введено в эксплуатацию более двух тысяч квадратных метров жилья. Это на 106,3 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает департамент экономики региона.

Ведомство со ссылкой на данные Росстата и Дом.рф отметило, что в расчете на душу населения ввод составил 1,28 кв. м. — в два раза выше среднероссийского уровня (0,64 кв. м.).

По данному показателю Тюменская область занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации, а также сохраняет лидирующую позицию среди регионов УрФО.

Однокомнатные квартиры составляют 47% от объема строящихся квартир в области, двухкомнатные — 37%, трехкомнатные — 14%, четырехкомнатные — 2%.

На данный момент в Тюменской области на стадии строительства находятся еще 340 многоквартирных домов, общая площадь которых составила более 4 миллионов квадратных метров.

Напомним, жилищная политика Тюменской области направлена на развитие жилищного строительства и реализацию жилищных программ. В регионе есть программы по приобретению жилья для различных категорий граждан и предоставлению целевых субсидий и льготных займов на приобретение (строительство) жилья.

Жилищными программами охвачены — молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, тюменцы, проживающие в аварийном жилье.

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