В Тюменской области продолжается активное развитие жилищного строительства

Posted Вчера, 13:59
Published Вчера, 13:59
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Ведомство со ссылкой на данные Росстата и Дом.рф отметило, что в расчете на душу населения ввод составил 1,28 кв. м. — в два раза выше среднероссийского уровня (0,64 кв. м.).
По данному показателю Тюменская область занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации, а также сохраняет лидирующую позицию среди регионов УрФО.
Однокомнатные квартиры составляют 47% от объема строящихся квартир в области, двухкомнатные — 37%, трехкомнатные — 14%, четырехкомнатные — 2%.
На данный момент в Тюменской области на стадии строительства находятся еще 340 многоквартирных домов, общая площадь которых составила более 4 миллионов квадратных метров.
Напомним, жилищная политика Тюменской области направлена на развитие жилищного строительства и реализацию жилищных программ. В регионе есть программы по приобретению жилья для различных категорий граждан и предоставлению целевых субсидий и льготных займов на приобретение (строительство) жилья.
Жилищными программами охвачены — молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, тюменцы, проживающие в аварийном жилье.