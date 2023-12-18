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В Голышмановском филиале ОБ появился новый компьютерный томограф

В Голышмановском филиале ОБ появился новый компьютерный томограф

18 декабря 2023, 15:46
Фото: 1MI
В Голышмановской областной больнице №11 установили новый рентгеновский компьютерный томограф. Оборудование закуплено в медучреждение по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области», сообщает депздрав региона.

 

«Это значительное обновление технической базы нашего медицинского учреждения позволит улучшить медицинскую помощь и сделать процесс диагностики более эффективным и точным, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни пациентов», — отметили медики ОБ №11.

Преимущества нового прибора:

  • оборудование позволяет проводить сканирование с высочайшей детализацией, благодаря оптимальному количеству срезов — до 64;
  • низкая лучевая нагрузка, что позволяет и пациентам, и медицинскому персоналу делать обследование без вреда для здоровья;
  • интеллектуальные решения, встроенные в оборудование, позволяют оптимизировать рабочий процесс;
  • новая система Revolution способна работать с широким спектром клинических ситуаций.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции

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