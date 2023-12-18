В Голышмановском филиале ОБ появился новый компьютерный томограф

Posted Вчера, 15:46
Published Вчера, 15:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
«Это значительное обновление технической базы нашего медицинского учреждения позволит улучшить медицинскую помощь и сделать процесс диагностики более эффективным и точным, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни пациентов», — отметили медики ОБ №11.
Преимущества нового прибора:
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции