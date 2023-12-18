Тюменцам покажут два документальных фильма о художниках и военачальнике

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Документальный фильм «Правило третей» посвящен творческим деятелям Тюмени — художникам, фотографам и операторам.
С идеей о съемках картины выступило тюменское отделение Российского фонда культуры и Тюменское музейно-просветительское объединение. Премьера фильма состоится в Музейном комплексе имени Словцова 19 декабря.
Сегодня, 18 декабря, в тюменском ДК «Торфяник» покажут документальный фильм «Деникинъ». Кинопоказ посвящен 441-летней годовщине основания Сибирского казачьего войска и повествует о генерал-лейтенанте Антоне Деникине. В рамках показа также запланирована встреча с режиссером фильма Алексеем Бурыкиным.
Ранее «Наш город» сообщал, что фильм тюменского режиссера победил на международном кинофестивале в Казани. Лента одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист».