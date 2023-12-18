Тюменцам покажут два документальных фильма о художниках и военачальнике

Сегодня, 18 декабря, в тюменском ДК «Торфяник» покажут документальный фильм «Деникинъ». Кинопоказ посвящен 441-летней годовщине основания Сибирского казачьего войска и повествует о генерал-лейтенанте Антоне Деникине. В рамках показа также запланирована встреча с режиссером фильма Алексеем Бурыкиным.