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Тюменцам покажут два документальных фильма

Тюменцам покажут два документальных фильма о художниках и военачальнике

18 декабря 2023, 03:44
Фото: 1MI

Тюменцам покажут два документальных фильма

Тюменцам покажут документальные фильмы. Первый — о творческом пути местных художников, второй — о военачальнике Антоне Деникине.

Документальный фильм «Правило третей» посвящен творческим деятелям Тюмени — художникам, фотографам и операторам.

С идеей о съемках картины выступило тюменское отделение Российского фонда культуры и Тюменское музейно-просветительское объединение. Премьера фильма состоится в Музейном комплексе имени Словцова 19 декабря.

Сегодня, 18 декабря, в тюменском ДК «Торфяник» покажут документальный фильм «Деникинъ». Кинопоказ посвящен 441-летней годовщине основания Сибирского казачьего войска и повествует о генерал-лейтенанте Антоне Деникине. В рамках показа также запланирована встреча с режиссером фильма Алексеем Бурыкиным.

Ранее «Наш город» сообщал, что фильм тюменского режиссера победил на международном кинофестивале в Казани. Лента одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист».

В фильме тюменского режиссера снимется звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кино#Фильм#Новости тюмени#Документальное кино#Любовь Селезнева
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