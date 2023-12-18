Тюменские водители требуют скидку 90% на первый штраф

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Так, платить минимальный штраф интересно примерно четверти водителей. А вот снижение стоимости страхового полиса интересно чуть больше, чем половине автолюбителей, сообщает URA.RU со ссылкой на одну из страховых компаний.
— 86% автомобилистов из Тюмени относят себя к идеальным водителям и считают, что за такое поведение на дороге им положены бонусы. Больше половины (52%) согласятся ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% тюменцев для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого штрафа на 90%, — говорится в исследовании компании.
Тюменские автолюбители также рассказали и о способах, которые помогут дисциплинировать их «коллег»-нарушителей. Для тех, кто не соблюдает правила дорожного движения, можно увеличивать размер взысканий за ДТП или уровень ответственности. Так, за прямую зависимость штрафов от серьезности аварии высказались около 40 процентов водителей. Еще 20% считают, что плата за нарушения должна рассчитываться, сходя из доходов нарушителя, а почти 30% уверены, что безопасности на дорогах поспособствует отягчение наказания.
Ранее «Наш город» рассказывал о пяти самых жутких ДТП в Тюмени, произошедших в этом году. Жители региона отмечают, что на дорогах Тюменской области стало менее безопасно.