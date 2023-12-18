Тюменские водители требуют скидку 90% на первый штраф

Тюменские автолюбители также рассказали и о способах, которые помогут дисциплинировать их «коллег»-нарушителей. Для тех, кто не соблюдает правила дорожного движения, можно увеличивать размер взысканий за ДТП или уровень ответственности. Так, за прямую зависимость штрафов от серьезности аварии высказались около 40 процентов водителей. Еще 20% считают, что плата за нарушения должна рассчитываться, сходя из доходов нарушителя, а почти 30% уверены, что безопасности на дорогах поспособствует отягчение наказания.