nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Тюменские водители требуют скидку 90% на первый штраф

Тюменские водители требуют скидку 90% на первый штраф

18 декабря 2023, 14:38
Фото: 1MI
Большинство тюменцев-автолюбителей считают себя идеальными водителями и хотят получать за это льготы — снижение стоимости ОСАГО или скидку в 90% на первый штраф.

Так, платить минимальный штраф интересно примерно четверти водителей. А вот снижение стоимости страхового полиса интересно чуть больше, чем половине автолюбителей, сообщает URA.RU со ссылкой на одну из страховых компаний.

— 86% автомобилистов из Тюмени относят себя к идеальным водителям и считают, что за такое поведение на дороге им положены бонусы. Больше половины (52%) согласятся ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% тюменцев для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого штрафа на 90%, — говорится в исследовании компании.

Тюменские автолюбители также рассказали и о способах, которые помогут дисциплинировать их «коллег»-нарушителей. Для тех, кто не соблюдает правила дорожного движения, можно увеличивать размер взысканий за ДТП или уровень ответственности. Так, за прямую зависимость штрафов от серьезности аварии высказались около 40 процентов водителей. Еще 20% считают, что плата за нарушения должна рассчитываться, сходя из доходов нарушителя, а почти 30% уверены, что безопасности на дорогах поспособствует отягчение наказания.

Ранее «Наш город» рассказывал о пяти самых жутких ДТП в Тюмени, произошедших в этом году. Жители региона отмечают, что на дорогах Тюменской области стало менее безопасно.

Читайте также:
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 годуВ Тюмени водитель «Нивы» не заметил и сбил двух школьницДал по газам: перед судом предстанет тюменец, покалечивший сотрудника ГИБДД
#Тюмень#Автомобилисты#Водители#Штраф#Правила дорожного движения#Страхование#ОСАГО#Страховка#Инна Доровская
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Сегодня, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Сегодня, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Сегодня, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Сегодня, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Сегодня, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Сегодня, 08:14