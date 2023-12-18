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Председатель Правительства РФ Мишустин осмотрел выставку «Россия»

Председатель Правительства РФ Мишустин осмотрел выставку «Россия»

18 декабря 2023, 13:08
Фото: 1MI
Михаил Мишустин, премьер-министр России, вместе с главами правительств стран СНГ посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Как информирует ТАСС, в рамках этого мероприятия представлены экспозиции, рассказывающие об истории и достижениях регионов Российской Федерации. Гости выставки высоко оценили экспозиции. Например, на стенде Свердловской области гостям представлена информация о развитии региона через призму промышленности — от старинных Демидовских заводов до современных достижений и будущих научно-технических проектов.

Челябинская область в своей экспозиции использует слоган: «Все начинается с человека и его мечты». На стендах демонстрируется информация о промышленных возможностях, успехах в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре, а также о проектах, которые планируется реализовать в ближайшее время.

Кроме того, Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ также посетили стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Санкт-Петербург использовал концепцию «Петербургского кинотеатра», который рассказывает о характере города, его исторических событиях, инновационном и научном потенциале.

Ленинградская область представила на стендах информацию о достижениях в промышленности, логистике и области туризма. На специальном игровом столе регион отметил знаковые объекты: Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга и завод фосфорных удобрений.

Международная выставка-форум «Россия» проводится на ВДНХ до 12 апреля следующего года и показывает главные достижения государства в различных отраслях экономики.

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