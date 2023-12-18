Председатель Правительства РФ Мишустин осмотрел выставку «Россия»

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как информирует ТАСС, в рамках этого мероприятия представлены экспозиции, рассказывающие об истории и достижениях регионов Российской Федерации. Гости выставки высоко оценили экспозиции. Например, на стенде Свердловской области гостям представлена информация о развитии региона через призму промышленности — от старинных Демидовских заводов до современных достижений и будущих научно-технических проектов.
Челябинская область в своей экспозиции использует слоган: «Все начинается с человека и его мечты». На стендах демонстрируется информация о промышленных возможностях, успехах в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре, а также о проектах, которые планируется реализовать в ближайшее время.
Кроме того, Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ также посетили стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Санкт-Петербург использовал концепцию «Петербургского кинотеатра», который рассказывает о характере города, его исторических событиях, инновационном и научном потенциале.
Ленинградская область представила на стендах информацию о достижениях в промышленности, логистике и области туризма. На специальном игровом столе регион отметил знаковые объекты: Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга и завод фосфорных удобрений.
Международная выставка-форум «Россия» проводится на ВДНХ до 12 апреля следующего года и показывает главные достижения государства в различных отраслях экономики.