Предложили ужасные варианты. Тюменскую пенсионерку из барака хотят переселить

Пенсионерка живет в аварийном доме почти в центре города совершенно одна. Ее соседи в ожидании расселения разъехались по съемным квартирам. В здании нет центрального отопления, поэтому пенсионерке приходится топить печь. Туалет и душ находятся на улице, а воду она берет из колонки в соседнем дворе. Полы в доме проваливаются, на окнах — клеенка.