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Updated Сегодня, 11:45

Тюменскую пенсионерку хотят переселить из барака после обращения к Путину

Предложили ужасные варианты. Тюменскую пенсионерку из барака хотят переселить

18 декабря 2023, 11:43

Тюменскую пенсионерку хотят переселить из барака после обращения к Путину

Тюменскую пенсионерку, живущую в бараке, хотят переселить из аварийного жилья. После обращения 82-летней женщины к Владимиру Путину её навестили городские чиновники. И даже предложили варианты для переезда.

О том, что к ней приходил заместитель главы города Владимир Третьяков с делегацией, пенсионерка Галина Калистратова рассказала изданию NEFT.

В разговоре с корреспондентом она отметила, что ей показали варианты нового жилья. Водили в общежитие с ужасными условиями. И в муниципальную квартиру, где нет ванной, ободраны обои, а туалет — желтый.

— Так я лучше у себя в чистоте еще поживу. А так сказали, что оценку сделают и можно компенсацию взять. Я тогда в Курган, к детям поближе поеду, — рассказала изданию Галина Калистратова.

Кстати, к пенсионерке приходили и соцработники. В областном департаменте соцразвития рассказали, что еще раз предложили ей интернат, но она от него отказалась. Там также отметили, что Галина Калистратова пользуется доставкой воды и получает социальные льготы.

Напомним, ранее «Наш город» рассказывал о том, что пенсионерка из барака обратилась со своей проблемой к Владимиру Путину. Она пригласила президента в гости, что он лично посмотрел, в каких условиях ей приходится жить.

Пенсионерка живет в аварийном доме почти в центре города совершенно одна. Ее соседи в ожидании расселения разъехались по съемным квартирам. В здании нет центрального отопления, поэтому пенсионерке приходится топить печь. Туалет и душ находятся на улице, а воду она берет из колонки в соседнем дворе. Полы в доме проваливаются, на окнах — клеенка.

Решится ли вопрос о переселении женщины — пока непонятно.

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#Тюмень#Аварийное жилье#Переселение#Общежитие#Аварийный дом#Инна Доровская#Барак
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