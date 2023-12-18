Предложили ужасные варианты. Тюменскую пенсионерку из барака хотят переселить

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
О том, что к ней приходил заместитель главы города Владимир Третьяков с делегацией, пенсионерка Галина Калистратова рассказала изданию NEFT.
В разговоре с корреспондентом она отметила, что ей показали варианты нового жилья. Водили в общежитие с ужасными условиями. И в муниципальную квартиру, где нет ванной, ободраны обои, а туалет — желтый.
— Так я лучше у себя в чистоте еще поживу. А так сказали, что оценку сделают и можно компенсацию взять. Я тогда в Курган, к детям поближе поеду, — рассказала изданию Галина Калистратова.
Кстати, к пенсионерке приходили и соцработники. В областном департаменте соцразвития рассказали, что еще раз предложили ей интернат, но она от него отказалась. Там также отметили, что Галина Калистратова пользуется доставкой воды и получает социальные льготы.
Напомним, ранее «Наш город» рассказывал о том, что пенсионерка из барака обратилась со своей проблемой к Владимиру Путину. Она пригласила президента в гости, что он лично посмотрел, в каких условиях ей приходится жить.
Пенсионерка живет в аварийном доме почти в центре города совершенно одна. Ее соседи в ожидании расселения разъехались по съемным квартирам. В здании нет центрального отопления, поэтому пенсионерке приходится топить печь. Туалет и душ находятся на улице, а воду она берет из колонки в соседнем дворе. Полы в доме проваливаются, на окнах — клеенка.
Решится ли вопрос о переселении женщины — пока непонятно.