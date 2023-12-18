Повез в магазин за соком: семья тюменцев лишилась автомобиля из-за пьяного отца

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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По словам мужчины, он выпил дома пиво, после чего лег спать. Спустя некоторое время его разбудила дочь: девочка попросила съездить за соком. В магазин семья отправилась в полном составе.
По результатам медосвидетельствования выяснилось, что в крови тюменца 0.75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На водителя составлен административный материал, автомобиль отправился на спецстоянку. Папу, маму и ребенка отвезли домой на патрульном автомобиле.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный водитель маршрутного автобуса врезался в ГАЗель. Виновник ДТП утверждает, что выпивал на выходных.