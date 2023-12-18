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Повез в магазин за соком: семья тюменцев лишилась автомобиля из-за пьяного отца

Повез в магазин за соком: семья тюменцев лишилась автомобиля из-за пьяного отца

18 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI
Этой ночью в Ялуторовске автоинспекторы остановили ВАЗ 2110, за рулем которого был 50-летний мужчина. В автомобиле находились его жена и 10-летняя дочь.

По словам мужчины, он выпил дома пиво, после чего лег спать. Спустя некоторое время его разбудила дочь: девочка попросила съездить за соком. В магазин семья отправилась в полном составе.

По результатам медосвидетельствования выяснилось, что в крови тюменца 0.75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составлен административный материал, автомобиль отправился на спецстоянку. Папу, маму и ребенка отвезли домой на патрульном автомобиле.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный водитель маршрутного автобуса врезался в ГАЗель. Виновник ДТП утверждает, что выпивал на выходных.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Тюменцы#Пьяная езда#Нетрезвые водители#Госавтоинспекция#Любовь Селезнева
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