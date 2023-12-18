Постоим ещё. В Тюмени отказались расширять проблемную центральную улицу

На односторонних участках Советской ситуация чуть лучше. При 7-балльных пробках в городе движение на них — достаточно свободное. Так, от Профсоюзной до Первомайской кое-где, судя по сервису «Яндекс.Карты», потеря времени будет минимальной. Дорога частично «зеленая». А вот от Кирова до Первомайской — то есть, на участке с обратным направлением, ситуация уже хуже — уровень загруженности «красный».