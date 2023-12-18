Постоим ещё. В Тюмени отказались расширять проблемную центральную улицу

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Одну из Центральных улиц города, которая вечно «стоит», расширять в ближайшие годы не планируют. По крайней мере, пока таких планов нет, рассказали в мэрии.
— В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города мероприятия по реконструкции ул. Советская (расширение автомобильной дороги) до 2040 г. не предусмотрены, — сообщили городские чиновники.
Тюменцы не раз просили решить проблему с заторами на одной из центральных улиц города. Даже после часа пик практически постоянно «мертво» стоит участок Советской с двухсторонним движением — от Профсоюзной до Максима Горького.
На односторонних участках Советской ситуация чуть лучше. При 7-балльных пробках в городе движение на них — достаточно свободное. Так, от Профсоюзной до Первомайской кое-где, судя по сервису «Яндекс.Карты», потеря времени будет минимальной. Дорога частично «зеленая». А вот от Кирова до Первомайской — то есть, на участке с обратным направлением, ситуация уже хуже — уровень загруженности «красный».
А вот планы по строительству новых дорог на новую трехлетку — с 2024 по 2026 годы — у городских и региональных чиновников достаточно масштабные. Как ранее рассказывал «Наш город», асфальт собираются прокладывать в Велижанском микрорайоне Тюмени — строить дороги будут по улицам Ишимская, Ненецкая и Салымская. Кроме того, появится новый путь до границы города из Тюменской слободы. На соответствующее обновление в бюджете заложено около миллиарда рублей.