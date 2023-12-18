Не дадут замерзнуть: тюменцы будут пользоваться умными остановками

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Закупка по меньшей мере десяти умных остановок была проведена за счет средств регионального бюджета. На улице Ленина такие остановочные комплексы уже установлены.
Умные остановки помогут пассажирам не замерзнуть во время ожидания транспорта. Комплексы также оснащены видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город»: с их помощью можно контролировать обстановку на остановках. Помимо этого, остановки оснащены USB-разъемами для подзарядки гаджетов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в схему маршрута №60 в Тюмени внесены изменения. Из маршрута уберут одну остановку, но добавят две других.