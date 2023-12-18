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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Тюмени появляются умные остановки

Не дадут замерзнуть: тюменцы будут пользоваться умными остановками

18 декабря 2023, 05:09
Фото: 1MI

В Тюмени появляются умные остановки

Улицы Тюмени постепенно оборудуют теплыми остановками. В ближайшем будущем они появятся в исторической части города, сообщили в администрации.

Закупка по меньшей мере десяти умных остановок была проведена за счет средств регионального бюджета. На улице Ленина такие остановочные комплексы уже установлены.

Умные остановки помогут пассажирам не замерзнуть во время ожидания транспорта. Комплексы также оснащены видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город»: с их помощью можно контролировать обстановку на остановках. Помимо этого, остановки оснащены USB-разъемами для подзарядки гаджетов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в схему маршрута №60 в Тюмени внесены изменения. Из маршрута уберут одну остановку, но добавят две других.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Бюджеты#Остановка#Остановки#Автобусная остановка#Любовь Селезнева
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