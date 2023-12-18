Не дадут замерзнуть: тюменцы будут пользоваться умными остановками

Умные остановки помогут пассажирам не замерзнуть во время ожидания транспорта. Комплексы также оснащены видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город»: с их помощью можно контролировать обстановку на остановках. Помимо этого, остановки оснащены USB-разъемами для подзарядки гаджетов.