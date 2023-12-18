Маршрутчик сбил женщину с коляской на нерегулируемом переходе в Тюмени

Видеороликом с места аварии поделились дорожные полицейские. На нем — маршрутка уже после аварии. Судя по кадру, водитель даже умудрился выехать за пределы «зебры». Микроавтобус ехал по маршруту номер 65, также уточняют региональные автоинспекторы.