Маршрутчик сбил женщину с коляской на нерегулируемом переходе в Тюмени

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Видеороликом с места аварии поделились дорожные полицейские. На нем — маршрутка уже после аварии. Судя по кадру, водитель даже умудрился выехать за пределы «зебры». Микроавтобус ехал по маршруту номер 65, также уточняют региональные автоинспекторы.
Женщина, переходившая дорогу с коляской, оказалась бабушкой ребенка. Она не пострадала. А вот двухлетний малыш получил травму головы.
Теперь автоинспекторам предстоит выяснить, почему водитель маршрутки не пропустил женщину с коляской на пешеходном переходе.
Утро сегодня у водителей общественного транспорта, кажется, не задалось. «Наш город» уже писал о другом незадачливом маршрутчике — нетрезвый мужчина влетел в «Газель» на улице Федюнинского. Наличие алкоголя в крови подтвердил алкотестер.