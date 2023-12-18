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Маршрутчик сбил женщину с коляской на нерегулируемом переходе в Тюмени

Маршрутчик сбил женщину с коляской на нерегулируемом переходе в Тюмени

18 декабря 2023, 10:15
Фото: 1MI
Женщину с коляской, переходившую дорогу по «зебре», сбила маршрутка. ДТП произошло сегодня утром на нерегулируемом переходе на улице Широтной в Тюмени.
Сюжет
ДТП
Видео: Управление ГИБДД по Тюменской области

Видеороликом с места аварии поделились дорожные полицейские. На нем — маршрутка уже после аварии. Судя по кадру, водитель даже умудрился выехать за пределы «зебры». Микроавтобус ехал по маршруту номер 65, также уточняют региональные автоинспекторы.

Женщина, переходившая дорогу с коляской, оказалась бабушкой ребенка. Она не пострадала. А вот двухлетний малыш получил травму головы.

Теперь автоинспекторам предстоит выяснить, почему водитель маршрутки не пропустил женщину с коляской на пешеходном переходе.

Утро сегодня у водителей общественного транспорта, кажется, не задалось. «Наш город» уже писал о другом незадачливом маршрутчике — нетрезвый мужчина влетел в «Газель» на улице Федюнинского. Наличие алкоголя в крови подтвердил алкотестер.

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