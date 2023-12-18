Количество получивших поддержку Корпорации МСП предприятий выросло в 3,5 раза

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Как пишет издание, рост показателя составил 3,5 раза, что стало возможным благодаря расширению охвата финансовыми программами, внедрению механизма «зонтичных» поручительств, развитию цифровой платформы МСП и увеличению квоты закупок государственных компаний у малых и средних предприятий. Согласно стратегии развития Корпорации МСП, по результатам 2025 года правительственную поддержку будет получать каждый 5-й предприниматель в России. Это будет достигнуто путем цифровизации мер поддержки и упрощения процедур их получения, пишут РИА Новости.
В текущем году в списке регионов, которые лидируют по количеству получателей поддержки корпорации от общего числа МСП, значатся Чукотский (каждый 3-й предприниматель) и Ненецкий автономные округа (каждый 5-й предприниматель), а также Магаданская область (каждый 6-й представитель МСП). Лидеры среди крупных регионов — Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (получателем поддержки в них стал каждый 9-й предприниматель).
Анализ Корпорации МСП показывает, что предприятия, получившие государственную поддержку, достигли роста дохода на 19% и увеличение занятости на 5%. В то же время малые и средние предприятия, не получившие такую поддержку, смогли увеличить доход на 6% и сократили занятость на 3%.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что благодаря цифровизации государство может предоставлять меры поддержки предпринимателям, основываясь на анализе их деятельности. В конце 2022 года была запущена цифровая платформа МСП.РФ, которая точно определяет потребности каждой компании на определенном этапе развития и предлагает необходимую поддержку, соответствующую ее бизнесу. В случае отказа пользователь платформы МСП.РФ всегда знает причины такого решения и может быстро исправить ошибки.
Напомним, что расширение государственной поддержки предпринимательства, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Национальный проект курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.