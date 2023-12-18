Количество получивших поддержку Корпорации МСП предприятий выросло в 3,5 раза

В текущем году в списке регионов, которые лидируют по количеству получателей поддержки корпорации от общего числа МСП, значатся Чукотский (каждый 3-й предприниматель) и Ненецкий автономные округа (каждый 5-й предприниматель), а также Магаданская область (каждый 6-й представитель МСП). Лидеры среди крупных регионов — Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (получателем поддержки в них стал каждый 9-й предприниматель).