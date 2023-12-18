Итоги дня в Тюмени: дефицит яиц, требуют оставить деревья, топ подорожавших продуктов

Тюменцы стихийно скупают яйца из местных магазинов, оставляя полки пустыми, при том сейчас цена десятка достигает уже более 110 рублей. Почему в регионе, где есть четыре крупные птицефабрики, сложилась такая ситуация, разобрался «Наш город».