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Published Сегодня, 15:50

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Итоги дня в Тюмени: дефицит яиц, требуют оставить деревья, топ подорожавших продуктов

Итоги дня в Тюмени: дефицит яиц, требуют оставить деревья, топ подорожавших продуктов

18 декабря 2023, 15:50
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 18 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Дефицит яиц в Тюменской области вызван падением рубля и покупательским ажиотажем

Тюменцы стихийно скупают яйца из местных магазинов, оставляя полки пустыми, при том сейчас цена десятка достигает уже более 110 рублей. Почему в регионе, где есть четыре крупные птицефабрики, сложилась такая ситуация, разобрался «Наш город».

В декабре стоимость яиц в Тюменской области выросла в среднем до 160 рублей за десяток. Причем полки многих магазинов пустуют — товара не хватает в связи с ажиотажем, который только накаляет обстановку вокруг яичной проблемы, затронувшую практически все регионы России.

«Начать стоит с первопричины удорожания, их несколько и они обозначились еще в первой половине года. На фоне падения курса рубля, птицефабрикам по всей стране пришлось увеличить расходы на корма, лекарства и другие расходники для производства, которые зачастую импортные. А потому постепенно начала расти цена везде, наши фабрики не стали исключением, они тоже хотят сохранить свой доход», — объяснил доктор экономических наук Леонид Вараксин.

Другие эксперты уверены, что дефицит яиц вызван повышенным спросом покупателей — многие начали закупать этот продукт впрок. По их прогнозам, к весне, когда ажиотаж вокруг яиц утихнет, они вернутся на полки магазинов в прежнем ассортименте.

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Жители Тюмени требуют остановить вырубку деревьев в районе Мыса

Жители Тюмени собирают подписи под петицией против вырубки деревьев по улице Жуковского — в районе Мыса.

В тексте обращения указано, что под угрозой вырубки находятся более сотни сосен, расположенных между домами № 82, 84, 88/1. На месте зеленых насаждений местные власти планируют построить парковку или хозяйственный магазин.

«Сосны служат стеной ограждающей от большой дороги с машинами. Дают нам кислород. Это не просто потеря зеленых насаждений — это потеря экологического баланса в районе и губительное воздействие на обитателей этих сосен — бело и дятлов. Все жители против этого решения. Мы призываем органы власти принять необходимые меры для защиты этой ценной лесополосы от разрушения и сохранить её как природное и экологическое богатство Мыс, Тюмень», — отметил автор петиции.
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Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия» в Москве

Президент России Владимир Путин второй раз посетил выставку-форум «Россия», открывшуюся на ВДНХ в начале ноября. Глава государства успел осмотреть интерактивные стенды Санкт-Петербурга, Архангельской, Омской областей, Красноярского края и Тюменской области. Последняя встречает своих гостей словами «В Сибирь — по своей воле».

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В Тюменской области составили топ самых подорожавших продуктов в 2023 году

По данным Тюменьстата, в этом году самая большая наценка произошла на помидоры, стоимость которых выросла на 61,1%. На втором месте — лимоны (+ 52%), на третьем — бананы (+45,7%).

В топ по росту цен также вошли другие фрукты, рыба, мясо и курица.

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В ближайшие годы расширять улицу Советскую в Тюмени не планируется

Тюменцы многократно обращались к местным властям с просьбой решить проблему с заторами на улице Советская, расположенной в исторической части города. Однако расширение дороги в данном районе пока не планируется.

— В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города мероприятия по реконструкции ул. Советская (расширение автомобильной дороги) до 2040 г. не предусмотрены, — отметили в администрации Тюмени.
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