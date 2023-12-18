Итоги дня в Тюмени: дефицит яиц, требуют оставить деревья, топ подорожавших продуктов

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Published Сегодня, 15:50
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Тюменцы стихийно скупают яйца из местных магазинов, оставляя полки пустыми, при том сейчас цена десятка достигает уже более 110 рублей. Почему в регионе, где есть четыре крупные птицефабрики, сложилась такая ситуация, разобрался «Наш город».
В декабре стоимость яиц в Тюменской области выросла в среднем до 160 рублей за десяток. Причем полки многих магазинов пустуют — товара не хватает в связи с ажиотажем, который только накаляет обстановку вокруг яичной проблемы, затронувшую практически все регионы России.
«Начать стоит с первопричины удорожания, их несколько и они обозначились еще в первой половине года. На фоне падения курса рубля, птицефабрикам по всей стране пришлось увеличить расходы на корма, лекарства и другие расходники для производства, которые зачастую импортные. А потому постепенно начала расти цена везде, наши фабрики не стали исключением, они тоже хотят сохранить свой доход», — объяснил доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Другие эксперты уверены, что дефицит яиц вызван повышенным спросом покупателей — многие начали закупать этот продукт впрок. По их прогнозам, к весне, когда ажиотаж вокруг яиц утихнет, они вернутся на полки магазинов в прежнем ассортименте.
Жители Тюмени собирают подписи под петицией против вырубки деревьев по улице Жуковского — в районе Мыса.
В тексте обращения указано, что под угрозой вырубки находятся более сотни сосен, расположенных между домами № 82, 84, 88/1. На месте зеленых насаждений местные власти планируют построить парковку или хозяйственный магазин.
«Сосны служат стеной ограждающей от большой дороги с машинами. Дают нам кислород. Это не просто потеря зеленых насаждений — это потеря экологического баланса в районе и губительное воздействие на обитателей этих сосен — бело и дятлов. Все жители против этого решения. Мы призываем органы власти принять необходимые меры для защиты этой ценной лесополосы от разрушения и сохранить её как природное и экологическое богатство Мыс, Тюмень», — отметил автор петиции.
Президент России Владимир Путин второй раз посетил выставку-форум «Россия», открывшуюся на ВДНХ в начале ноября. Глава государства успел осмотреть интерактивные стенды Санкт-Петербурга, Архангельской, Омской областей, Красноярского края и Тюменской области. Последняя встречает своих гостей словами «В Сибирь — по своей воле».
По данным Тюменьстата, в этом году самая большая наценка произошла на помидоры, стоимость которых выросла на 61,1%. На втором месте — лимоны (+ 52%), на третьем — бананы (+45,7%).
В топ по росту цен также вошли другие фрукты, рыба, мясо и курица.
Тюменцы многократно обращались к местным властям с просьбой решить проблему с заторами на улице Советская, расположенной в исторической части города. Однако расширение дороги в данном районе пока не планируется.
— В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города мероприятия по реконструкции ул. Советская (расширение автомобильной дороги) до 2040 г. не предусмотрены, — отметили в администрации Тюмени.