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Директору салона красоты, в котором покалечили тюменку, продлили меру пресечения

Директору опасного салона красоты в Тюмени продлили меру пресечения

18 декабря 2023, 05:38
Фото: 1MI

Директору салона красоты, в котором покалечили тюменку, продлили меру пресечения

Директору сети косметологических клиник, по вине которой пострадала жительница Тюмени, продлили меру пресечения. Судебное заседание по делу назначено на конец декабря.
Сюжет
Суд

Ирина Пантелеева будет находиться под стражей до 13 мая 2024 года. 28-летнюю женщину обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Ирина Пантелеева арендовала помещение, в котором разместила аппарат без необходимых маркировок и документации, а к работе привлекла женщину, не имеющую соответствующей подготовки.

В августе 2022 года жительница Тюмени обратилась за подтяжкой кожи: за услугу она заплатила 7 500 рублей. В результате женщина получила тяжелые травмы, у нее развилась нейропатия. Тюменка находится на лечении до сих пор.

В объединенной пресс-службе судебной системы сообщили, что пострадавшая заявила иск на сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Судебное заседание назначено на 28 декабря 2023 года.

Ранее «Наш город» писал, что в начале ноября москвичку Ирину Пантелееву этапировали в Тюмень. Адвокат женщины заявил, что арест является незаконным.

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