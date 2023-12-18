Директору опасного салона красоты в Тюмени продлили меру пресечения

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Ирина Пантелеева будет находиться под стражей до 13 мая 2024 года. 28-летнюю женщину обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Ирина Пантелеева арендовала помещение, в котором разместила аппарат без необходимых маркировок и документации, а к работе привлекла женщину, не имеющую соответствующей подготовки.
В августе 2022 года жительница Тюмени обратилась за подтяжкой кожи: за услугу она заплатила 7 500 рублей. В результате женщина получила тяжелые травмы, у нее развилась нейропатия. Тюменка находится на лечении до сих пор.
В объединенной пресс-службе судебной системы сообщили, что пострадавшая заявила иск на сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Судебное заседание назначено на 28 декабря 2023 года.
Ранее «Наш город» писал, что в начале ноября москвичку Ирину Пантелееву этапировали в Тюмень. Адвокат женщины заявил, что арест является незаконным.