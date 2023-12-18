Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько

Мальчик Антон очень ждёт новогоднего праздника и встречи с дедом Морозом. Только вот родителям похоже Новый год совсем не нужен, для них это только лишние хлопоты. Обидевшись на маму с папой, Антон прячется от всех за комод в своей комнате и неожиданно оказывается в волшебной стране, где находит новых друзей.