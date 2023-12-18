Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Мюзикл для всей семьи по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».
Где: Драмтеатр
Когда: 20 декабря — 10:00 и 16:00; 21 декабря — 13:00 и 16:00; 22 декабря — 16:00; 23 декабря — 17:00
Стоимость билетов: от 300 до 1000 руб.
Утренний мюзикл для всей семьи в одно действие — версия, чтобы познакомить ребёнка с миром мистики и фантазии Николая Гоголя, а также с ярким народным фольклором!
Где: Драмтеатр
Когда: 3 января — 12:00 и 15:00; 4 января — 11:00 и 14:00; 7 января — 12:00 и 15:00.
Стоимость билетов: от 700 до 1000 руб.
В этом году Снежная Королева решила стать главным стражником Нового года, чтобы испортить его всем ребятам! Детям и их родителям предстоит отправиться вместе с космонавтами на планету Уран (самая холодная планета в солнечной системе) для того, чтобы помочь Дедушке Морозу спасти Новый год!
Где: ДК «Нефтяник»
Когда: 23 декабря — 14:00 и 17:00; 25 декабря — 16:00; 26 декабря — 14:0; 28 декабря — 14:00.
Стоимость билетов: 800 руб.
Семейный новогодний мюзикл — приключение, в котором дети вместе с героями в увлекательное путешествие, чтобы спасти мир от вечного холода, сильных морозов, и снегов.
В программе: интерактивное шоу под живой звук, дискотека, Дед Мороз со Снегурочкой и новогодние эльфы.
Где: ДК «Нефтяник»
Когда: 30 декабря — 12:00; 3 января — 15:00.
Стоимость билетов: от 500 до 1700 руб.
В канун Нового Года, Буба совершит невероятное космическое путешествие в поисках самой яркой звезды для праздничной Ёлки. На пути ему и его друзьям встретятся удивительные инопланетные герои, которые подарят незабываемое шоу в разнообразных стилях и жанрах.
В программе: лазерное шоу, цирковое шоу, парад звезд, интерактив с огромными планетами и метеоритами, интерактивы с светодиодными браслетами, мыльное шоу, дымовое шоу, тесла шоу, неоновое шоу.
Где: ДК «Нефтяник»
Когда: 4 января — 11:00 т 13:00; 3 января — 15:00.
Стоимость билетов: от 300 до 2000 руб.
Музыкальная комедия для всей семьи о волшебнике и маленькой девочке с собачкой.
Режиссерская постановка спектакля принесла Тюменской области звание Гран-При на конкурсе «Российская студенческая весна 2023» в Перми.
Где: ДК «Нефтяник»
Когда: 5 января — 12:00 и 13:00; 6 января — 12:00; 7 января — 12:00.
Стоимость билетов: от 600 до 1200 руб.
Музыкальная сказка и интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Где: ДК «Железнодорожник»
Когда: 22 декабря — 16:00; 3 января — 13:30 и 16:00; 4 января — 16:00; 5 января — 16:30.
Стоимость билетов: от 50 до 800 руб. Дети до 3 лет бесплатно, без предоставления места, в сопровождении взрослого.
Подари новогодний праздник Деду Морозу! Вместе со Снегурочкой и Дракошей тебя ждёт удивительное путешествие в поисках волшебника! А также много танцев, смеха, веселья и вкусных сюрпризов!
Новогодний праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и Дракошей. В программе — театрализованное шоу, много танцев, смеха, веселья и вкусных сюрпризов!
Где: ДК «Железнодорожник»
Когда: 25 декабря — 19:00.
Стоимость билетов: 300 руб.
Гастроли московского Театра кошек — Юрий Куклачев представит «пушистый» спектакль, в который вошли лучшие цирковые номера с участием домашних животных и выступления клоунов
Где: ДК «Железнодорожник»
Когда: 7 января — 12:00 и 15:00; 7 января — 12:00 и 15:00.
Стоимость билетов: 1000 — 2500 руб.
Новогоднее путешествие на поезде. В программе — конкурсы, бросалки, сбивалки, попадалки, «Что в чёрном ящике», розыгрыши, эксперименты и опыты с сухим льдом, мыльными пузырями и заморозкой, фокусы, различные активности. В вагонах поддерживается комфортная температура: можно снять верхнюю одежду, сменка не нужна. Во время поездки пассажирам выдаётся вода и сладкое угощение. Для праздника отдельный поезд: внутри только полярные гости и участники программы.
Где: Железнодорожный вокзал
Когда: 23 и 24 декабря — 13:47; 2,3,4,6 и 7 января — 10:15.
Стоимость билетов: 2500 руб. Отправление от жд/вокзала.
Настоящее новогоднее чудо — в подарок тем, кто по-настоящему добр, скромен, не скупится на сострадание и готов помочь ближним.
Спектакль — лауреат всероссийского фестиваля-конкурса театров кукол «Золотой конёк — 2010» в номинациях «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая сценография», «Лучшая женская роль», имеет спецприз жюри.
Где: Тюменский театр кукол
Когда: 23 декабря — 10:00; 8 января — 11:00.
Стоимость билетов: 400 — 800 руб.
Добрая и трогательная история о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика, о безусловной любви и заботы мамы.
Где: Тюменский театр кукол
Когда: 31 декабря — 10:00 и 12:30; 2 января — 11:00 и 14:00.
Стоимость билетов: 500 — 1 000 руб.
Инопланетная тарелка приземлится на сцене театра кукол! А какие они — инопланетяне? А что, если им нужна помощь? А что, если они весёлые? А что, если они — настоящие цирковые актрисы!
Где: Тюменский театр кукол
Когда: 29 декабря — 12:30; 30 декабря — 12:30; 3 января — 11:00.
Стоимость билетов: 500 — 800 руб.
Где: Тюменский театр кукол
Когда: 5 января — 11:00.
Стоимость билетов: 500 — 800 руб
Мальчик Антон очень ждёт новогоднего праздника и встречи с дедом Морозом. Только вот родителям похоже Новый год совсем не нужен, для них это только лишние хлопоты. Обидевшись на маму с папой, Антон прячется от всех за комод в своей комнате и неожиданно оказывается в волшебной стране, где находит новых друзей.
Где: ДК «Торфяник»
Когда: 23 декабря — 14:00; 27 декабря — 10:00; 28 декабря — 10:00; 3 января — 12:00; 4 января — 10:00 и 12:00.
Стоимость билетов: 600 руб.
Игровая программа и мини-спектакль для самых маленьких зрителей. В программе — приключения лесных жителей, новогодние чудеса, Дед Мороз и Елочка.
Где: ДК «Торфяник»
Когда: 27 декабря — 17:30; 3 января — 16:00; 5 января — 16:00 и 18:00.
Стоимость билетов: 600 руб.
Новое интерактивное детское шоу по любимому мультсериалу «Царевны». В программе — интерактивные игры, музыкальные номера, атмосфера новой года и волшебного праздника. Дети вместе с героями шоу обязательно встретятся с Дедом Морозом, зажгут огни на новогодней Ёлке и спасут Новый год.
Где: Тюменская филармония
Когда: 2 января — 11:00.
Стоимость билетов: 300 — 1000 руб. Дети до 4 лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места!