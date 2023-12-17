В Тюменской области проходит масштабная акция по профилактике ДТП с участием детей

Posted 17 декабря, 15:35
Published 17 декабря, 15:35
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Мероприятия пройдут в форме инструктажей дорожной безопасности в школах для учащихся начальных классов и подростков, занятий на автоплощадках, практикумов в реальных условиях уличной среды. В проведении профилактических занятий вместе с автоинспекторами примут участие главы муниципалитетов, депутаты, известные спортсмены и общественники, представители «родительских патрулей» и юные инспекторы движения.
Автоинспекторы и волонтеры напомнят школьникам правила безопасного перехода проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам и разъяснят, как при движении по зимним улицам и дорогам избежать попадания в сезонные «дорожные ловушки».
«С начала года на дорогах Тюменской области в результате ДТП ранены 547 несовершеннолетних, 9 детей погибли. Треть таких происшествий произошли из-за собственной неосторожности детей», — сказано в сообщении.
Мероприятия по детской дорожной безопасности до начала школьных каникул пройдут во всех учреждениях образования региона. Акцией планируется охватить порядка тысячи детей.
Отметим, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.