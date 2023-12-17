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Posted 17 декабря, 12:14

Published 17 декабря, 12:14

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

С начала года промышленное производство в Тюменской выросло на 110%

С начала года промышленное производство в Тюменской выросло на 110%

17 декабря 2023, 12:14
Фото: 1MI
Рост промышленного производства в Тюменской области за 10 месяцев 2023 года составил 110,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил департамент экономики, взяв для отчета данные Росстата.

Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор. Индекс обрабатывающих производств за январь–октябрь 2023 года составил 114,7% к уровню января-октября прошлого года.

Наибольший рост показали следующие виды обрабатывающих производств:

  • компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,1 раза;
  • прочих готовых изделий — в 1,3 раза;
  • стройматериалов — на 25,2%;
  • мебели — на 24,9%;
  • прочих транспортных средств и оборудования — на 24,1%;
  • кокса и нефтепродуктов — на 21,9%;
  • лекарственных средств — на 20,9%;
  • пищевых продуктов — на 15,4%, напитков — на 4,8%;
  • химических продуктов — на 14,4%;
  • обработка древесины и производство изделий из дерева — на 9,4%.

Индекс производства добычи полезных ископаемых составил 100,4% к уровню января-октября прошлого года.

В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 113,6%.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что промышленный рост, прежде всего, определяет позитивную динамику налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Кроме того, это обеспечивает создание новых рабочих мест и способствует повышению качества жизни тюменцев.

Напомним, что в 2023 году рекордного роста производства добились и тюменские предприятия АПК, что позволило полностью обеспечить продовольственную безопасность региона.

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