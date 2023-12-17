С начала года промышленное производство в Тюменской выросло на 110%

Posted 17 декабря, 12:14
Published 17 декабря, 12:14
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор. Индекс обрабатывающих производств за январь–октябрь 2023 года составил 114,7% к уровню января-октября прошлого года.
Наибольший рост показали следующие виды обрабатывающих производств:
Индекс производства добычи полезных ископаемых составил 100,4% к уровню января-октября прошлого года.
В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 113,6%.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что промышленный рост, прежде всего, определяет позитивную динамику налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Кроме того, это обеспечивает создание новых рабочих мест и способствует повышению качества жизни тюменцев.
Напомним, что в 2023 году рекордного роста производства добились и тюменские предприятия АПК, что позволило полностью обеспечить продовольственную безопасность региона.