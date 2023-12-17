Готовка, уборка, покупка подарков: тюменцы назвали нелюбимые предновогодние дела

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Еще 10% не в восторге от наведения порядка в доме, 8% раздражает всеобщая суета и спешка, 7% — необходимость выбирать и упаковывать подарки.
Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 6% горожан, 3% тюменцев не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства.
При этом для 34% горожан нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года, 4%, напротив, — раздражает все. Еще 5% тюменцев сообщили, что не готовятся к Новому году и не празднуют его.
Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Новый года уже забронированы практически все загородные дома. В этом году минимальная стоимость суток аренды коттеджа в новогоднюю ночь составляет 20-30 тысяч рублей.