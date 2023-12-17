nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Тюменцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

Готовка, уборка, покупка подарков: тюменцы назвали нелюбимые предновогодние дела

17 декабря 2023, 08:19
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

Каждый седьмой житель Тюмени больше всего не любит в преддверии Нового года заниматься приготовлением праздничных блюд. Процесс нарезки салатов и подготовки закусок, горячих блюд к празднику не вызывает энтузиазма у 14% жителей областной столицы.

Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Еще 10% не в восторге от наведения порядка в доме, 8% раздражает всеобщая суета и спешка, 7% — необходимость выбирать и упаковывать подарки.

Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 6% горожан, 3% тюменцев не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства.

При этом для 34% горожан нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года, 4%, напротив, — раздражает все. Еще 5% тюменцев сообщили, что не готовятся к Новому году и не празднуют его.

Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Новый года уже забронированы практически все загородные дома. В этом году минимальная стоимость суток аренды коттеджа в новогоднюю ночь составляет 20-30 тысяч рублей.

Читайте также:
В лобовом ДТП на тюменской трассе погибли два человекаВ Тюмени построят новую дорогу до кладбища Червишевское«Не устраивает — до свидания»: тюменских школьников отчитали за жалобы на холод
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Праздники#Новый год#Исследование
Подпишитесь
У тюменских врачей перестали расти зарплаты
Вчера, 04:24
«VIP-утренник»: знаете ли вы, как известные тюменцы выглядели в детстве?
15 декабря, 07:13
Тюменские чиновники закупили люксовые кроссоверы почти за 14 миллионов рублей
Вчера, 05:04
Ветер до 17 м/с и метель: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Вчера, 12:40
Открытие «Вкусно и точка» в Тобольске: горожане чуть не снесли ресторан
Вчера, 08:53
Тюменка 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье
Вчера, 06:12