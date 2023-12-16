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Тюменские чиновники купили себе люксовые кроссоверы

Тюменские чиновники закупили люксовые кроссоверы почти за 14 миллионов рублей

16 декабря 2023, 05:04
Фото: 1MI

Тюменские чиновники купили себе люксовые кроссоверы

Чиновники управления автомобильных дорог Тюменской области закупило пять кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury.

На закупку авто, оснащенных климат-контролем, автоматической коробкой передач, подогревом сидений, системой камер кругового обзора и т. д. было потрачено 13,8 миллионов рублей из регионального бюджета. Данная информация опубликована на портале Госзакупки.

Известно, что кроссоверы, произведенные в Беларуси, поступили в управление автомобильных дорог Тюменской области несколько месяцев назад уже активно используются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская птицефабрика «Боровская» объявила о покупке кроссовера Geely Monjaro стоимостью 4,4 миллиона рублей. Аукцион состоялся в конце ноября этого года и был признан несостоявшимся, так как на участие в закупке была подана только одна заявка.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Автомобили#Закупки#Госзакупки
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