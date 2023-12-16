Тюменские чиновники закупили люксовые кроссоверы почти за 14 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская птицефабрика «Боровская» объявила о покупке кроссовера Geely Monjaro стоимостью 4,4 миллиона рублей. Аукцион состоялся в конце ноября этого года и был признан несостоявшимся, так как на участие в закупке была подана только одна заявка.