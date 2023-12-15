Жители Тюмени сообщают о странных и сильных толчках в центре города

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
«Такое ощущение небольшого землетрясения. Причем всё ритмично, с небольшой периодичностью», — описали явление тюменцы.
Как оказалось, толчки далеки от природного явления. Неподалеку от одного из бизнес-центров идет стройка — под новый дом сегодня забивали сваи.
Напомним, несколько недель назад жителей Тюмени посреди ночи разбудил страшный звук, похожий на сильный хлопок. Тогда среди горожан прозвучала версия, что звук стал следствием ЧП на ТЭЦ, но власти заверили, что на объекте все в порядке.