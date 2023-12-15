Жители Тюмени сообщают о странных и сильных толчках в центре города

Напомним, несколько недель назад жителей Тюмени посреди ночи разбудил страшный звук, похожий на сильный хлопок. Тогда среди горожан прозвучала версия, что звук стал следствием ЧП на ТЭЦ, но власти заверили, что на объекте все в порядке.