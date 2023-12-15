Власти Тюмени объяснили про механизм расселения района ДОК, попавшего под КРТ

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На возмущения тюменцев обратили внимание в администрации города. Сегодня, 15 декабря, департамент земельных отношений и градостроительства в своих соцсетях пояснил о механизме расселения ДОКа по КРТ.
Чиновники напомнили, что о планах на данную территорию были даны соответствующие публикации в СМИ и на сайте мэрии. Также информация, как положено по закону, распространялась внутри самого района.
«На момент рассмотрения проекта любой житель города был вправе внести свои замечания и предложения. Однако таковых относительно района ДОК не поступало», — отметили в ведомстве.
Также в горадминистрации заверили, что размер компенсации собственникам ИЖС будет рассчитываться по рыночной цене на основе независимой оценки недвижимости. Все выплаты берет на себя застройщик.
«При этом, в договоре между жителями и инвестором третьей стороной выступит администрация Тюмени как гарант соблюдения прав жителей города. Размер компенсации собственникам будет рассчитываться по рыночной цене на основе независимой оценки. Мероприятия по её проведению пока не проводились. После оценки собственникам направят официальные соглашения», — сказано в сообщении.
Специалисты профильного департамента отметили, что жители ДОКа могут получить консультацию по реновации своего района в отделе комплексного развития территорий департамента земельных отношений и градостроительства. Номер телефона: +7 3452 511 073.
Кроме доковцев, планами властей на КРТ обеспокоены собственники ИЖС старой Зареки — где планируется снести 100 ИЖС. Они также, как и первые попросили помощи у президента.
Напомним, осенью 2022 года власти уже заявляли о планах по проведению КРТ Зарекой в районе улиц: Красноармейская, Заозерная, 2-я Луговая, Береговая. Тогда в рамках реновации планировалось снести более 300 частных домов, однако местные жители были категорически против— они проводили собрания, собирали подписи, вынесли ситуацию в публичное поле — в СМИ. Также тогда были поданы заявления в прокуратуру региона. Но проверка нарушений прав собственников не выявила.