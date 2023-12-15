Власти Тюмени объяснили про механизм расселения района ДОК, попавшего под КРТ

Напомним, осенью 2022 года власти уже заявляли о планах по проведению КРТ Зарекой в районе улиц: Красноармейская, Заозерная, 2-я Луговая, Береговая. Тогда в рамках реновации планировалось снести более 300 частных домов, однако местные жители были категорически против— они проводили собрания, собирали подписи, вынесли ситуацию в публичное поле — в СМИ. Также тогда были поданы заявления в прокуратуру региона. Но проверка нарушений прав собственников не выявила.