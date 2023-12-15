В тюменском селе объявлен карантин из-за опасного вируса

Напомним, бешенство — это вирусное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного. Инфекция поражает нервную систему и как правило приводит к летальному исходу животного. Поэтому, если на территории населенного пункта выявлен хотя бы один случай заражения бешенством, то власти и надзорные ведомства — ветеринарная служба, Роспотребнадзор, вводят карантин, чтобы остановить его распространение.