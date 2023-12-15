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В тюменском селе объявлен карантин из-за опасного вируса

В тюменском селе объявлен карантин из-за опасного вируса

15 декабря 2023, 13:34
Фото: 1MI
В селе Медведево Голышмановского городского округа с 15 декабря введен карантин по бешенству. Об этом сегодня сообщил Информационный центр правительства Тюменской области, со ссылкой на соответствующее постановление.

Карантинные меры включают в себя несколько ограничений. Уже с пятницы в населенном пункте категорически нельзя:

  • проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
  • вывозить восприимчивых животных;
  • отлавливать диких зверей для зоопарков и вывоза.

Напомним, бешенство — это вирусное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного. Инфекция поражает нервную систему и как правило приводит к летальному исходу животного. Поэтому, если на территории населенного пункта выявлен хотя бы один случай заражения бешенством, то власти и надзорные ведомства — ветеринарная служба, Роспотребнадзор, вводят карантин, чтобы остановить его распространение.

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#Общество#Ирина Швецова#Бешенство#Карантин
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