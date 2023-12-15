Тюменские власти предложили создать реестр недобросовестных подрядчиков по КРТ

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Очередное заседание сенаторов было посвящено комплексному развитию территорий. Вице-губернатора отметил, что в реестр будут попадать те компании, которые срывают подписание договоров и недобросовестно исполняют свои контрактные обязательства, пишет «Интерфакс».
«Необходимо создать и обеспечить на федеральном уровне ведение единого реестра недобросовестных участников торгов на право заключения договоров о КРТ по аналогии с реестрами недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка», — передает издание слова Шустова.
Напомним, администрация Тюмени осенью этого года расторгла контракт с компанией «Сибстройсервис», которая не выполнила своих обязательств по КРТ в районе Маяка.