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Тюменские власти предложили создать реестр недобросовестных подрядчиков по КРТ

Тюменские власти предложили создать реестр недобросовестных подрядчиков по КРТ

15 декабря 2023, 16:15
Фото: 1MI
В России должен появиться единый реестр недобросовестных участников торгов по программе КРТ. С таким предложением в Совете Федерации выступил замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Очередное заседание сенаторов было посвящено комплексному развитию территорий. Вице-губернатора отметил, что в реестр будут попадать те компании, которые срывают подписание договоров и недобросовестно исполняют свои контрактные обязательства, пишет «Интерфакс».

«Необходимо создать и обеспечить на федеральном уровне ведение единого реестра недобросовестных участников торгов на право заключения договоров о КРТ по аналогии с реестрами недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка», — передает издание слова Шустова.

Напомним, администрация Тюмени осенью этого года расторгла контракт с компанией «Сибстройсервис», которая не выполнила своих обязательств по КРТ в районе Маяка.

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#Общество#Ирина Швецова#КРТ
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