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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Тюмень «встала» в 10-балльных пробках

Тюмень «встала» в 10-балльных пробках

15 декабря 2023, 13:02
Традиционная пятница — проще, кажется, никуда не выезжать. Тюмень этим вечером «встала» в 10-балльных пробках.
Фото: nashgorod.ru

Судя по сервису «Яндекс.Карты», хуже всего ситуация в центре города. Стоят улицы Ленина, Герцена, Орджоникидзе. Впрочем, по всей центральной части города нормально проехать не удастся, где-то, да придется потерять время в пробках.

Не лучшая ситуация также на улице Федюнинского и подъездах к ней — постоять придется на Мельникайте, Пермякова. Виной этому, видимо, ДТП, случившееся на развязке Червишевского тракта — подъезды к ней, кстати, тоже «красные».

Хотя нормальному движению сегодня, кажется, объективно ничего мешать не должно — аномальные морозы прошли, снегопада тоже нет.

Ранее «Наш город» пытался выяснить, почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры. Что из этого получилось — читайте здесь.

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#Общество#Дорожные пробки#Тюменцы#Пробки#Инна Доровская
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