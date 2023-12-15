Тюмень «встала» в 10-балльных пробках

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Судя по сервису «Яндекс.Карты», хуже всего ситуация в центре города. Стоят улицы Ленина, Герцена, Орджоникидзе. Впрочем, по всей центральной части города нормально проехать не удастся, где-то, да придется потерять время в пробках.
Не лучшая ситуация также на улице Федюнинского и подъездах к ней — постоять придется на Мельникайте, Пермякова. Виной этому, видимо, ДТП, случившееся на развязке Червишевского тракта — подъезды к ней, кстати, тоже «красные».
Хотя нормальному движению сегодня, кажется, объективно ничего мешать не должно — аномальные морозы прошли, снегопада тоже нет.
Ранее «Наш город» пытался выяснить, почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры. Что из этого получилось — читайте здесь.